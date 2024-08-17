https://ria.ru/20240817/kharris-1966787269.html

Крупный букмекер оценил шансы Харрис выиграть в семи сомневающихся штатах

Крупный букмекер оценил шансы Харрис выиграть в семи сомневающихся штатах - РИА Новости, 17.08.2024

Крупный букмекер оценил шансы Харрис выиграть в семи сомневающихся штатах

Одна из крупнейших букмекерских контор Великобритании William Hill считает, что шансы кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T17:11

2024-08-17T17:11

2024-08-17T17:11

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Одна из крупнейших букмекерских контор Великобритании William Hill считает, что шансы кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис на победу во всех семи "сомневающихся" штатах на выборах в ноябре равны двум процентам, сообщает издание Newsweek. "Ведущий букмекер считает, что шансы вице-президента Камалы Харрис победить в семи сомневающихся штатах – в Джорджии, Аризоне, Висконсине, Пенсильвании, Мичигане, Северной Каролине и Неваде - на президентских выборах в ноябре равны 50/1 (два процента)", - пишет издание со ссылкой на данные, которые были предоставлены ему самой британской компанией. При этом, как отмечает издание, в William Hill считают, что шансы на победу Харрис над кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом в штате Джорджия составляют 60%, в Аризоне – 55,6%, в Висконсине – 61,9%, в Пенсильвании – 60%, в Мичигане – 66,7%, в Северной Каролине – 69,2%, в Неваде – 57,9%. Ранее социологическая компания Rasmussen Reports опубликовала опрос, согласно которому экс-президент США, кандидат от республиканцев на предстоящих в ноябре президентских выборах Дональд Трамп опережает Камалу Харрис на четыре процентных пункта среди потенциальных избирателей. При этом опрос, проведенный центром исследования общественного мнения при колледже Эмерсон, показал обратный результат. По данным этого опроса, именно Харрис опережает Трампа на четыре процентных пункта. Так, на грядущих выборах ровно 50% респондентов проголосовали бы за вице-президента, тогда как 46% отдали бы свой голос бывшему американскому лидеру. Еще 5% опрошенных не определились с выбором. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.

https://ria.ru/20240817/wsj-1966723278.html

https://ria.ru/20240728/ssha-1962464222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, джорджия, аризона, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024