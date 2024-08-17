Рейтинг@Mail.ru
Крупный букмекер оценил шансы Харрис выиграть в семи сомневающихся штатах - РИА Новости, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/kharris-1966787269.html
Крупный букмекер оценил шансы Харрис выиграть в семи сомневающихся штатах
Крупный букмекер оценил шансы Харрис выиграть в семи сомневающихся штатах - РИА Новости, 17.08.2024
Крупный букмекер оценил шансы Харрис выиграть в семи сомневающихся штатах
Одна из крупнейших букмекерских контор Великобритании William Hill считает, что шансы кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T17:11
2024-08-17T17:11
в мире
сша
джорджия
аризона
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961453247_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_2d6ecaf5a4e5fd4aea50671b1726e9a2.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Одна из крупнейших букмекерских контор Великобритании William Hill считает, что шансы кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис на победу во всех семи "сомневающихся" штатах на выборах в ноябре равны двум процентам, сообщает издание Newsweek. "Ведущий букмекер считает, что шансы вице-президента Камалы Харрис победить в семи сомневающихся штатах – в Джорджии, Аризоне, Висконсине, Пенсильвании, Мичигане, Северной Каролине и Неваде - на президентских выборах в ноябре равны 50/1 (два процента)", - пишет издание со ссылкой на данные, которые были предоставлены ему самой британской компанией. При этом, как отмечает издание, в William Hill считают, что шансы на победу Харрис над кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом в штате Джорджия составляют 60%, в Аризоне – 55,6%, в Висконсине – 61,9%, в Пенсильвании – 60%, в Мичигане – 66,7%, в Северной Каролине – 69,2%, в Неваде – 57,9%. Ранее социологическая компания Rasmussen Reports опубликовала опрос, согласно которому экс-президент США, кандидат от республиканцев на предстоящих в ноябре президентских выборах Дональд Трамп опережает Камалу Харрис на четыре процентных пункта среди потенциальных избирателей. При этом опрос, проведенный центром исследования общественного мнения при колледже Эмерсон, показал обратный результат. По данным этого опроса, именно Харрис опережает Трампа на четыре процентных пункта. Так, на грядущих выборах ровно 50% респондентов проголосовали бы за вице-президента, тогда как 46% отдали бы свой голос бывшему американскому лидеру. Еще 5% опрошенных не определились с выбором. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
https://ria.ru/20240817/wsj-1966723278.html
https://ria.ru/20240728/ssha-1962464222.html
сша
джорджия
аризона
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961453247_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_9bba61aaf99b5b72a57eb698a34afc15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джорджия, аризона, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джорджия, Аризона, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Крупный букмекер оценил шансы Харрис выиграть в семи сомневающихся штатах

Букмекер: шансы Харрис на победу в сомневающихся штатах равны двум процентам

© AP Photo / Chuck BurtonКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© AP Photo / Chuck Burton
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Одна из крупнейших букмекерских контор Великобритании William Hill считает, что шансы кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис на победу во всех семи "сомневающихся" штатах на выборах в ноябре равны двум процентам, сообщает издание Newsweek.
"Ведущий букмекер считает, что шансы вице-президента Камалы Харрис победить в семи сомневающихся штатах – в Джорджии, Аризоне, Висконсине, Пенсильвании, Мичигане, Северной Каролине и Неваде - на президентских выборах в ноябре равны 50/1 (два процента)", - пишет издание со ссылкой на данные, которые были предоставлены ему самой британской компанией.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Редакционный совет WSJ раскритиковал Харрис за ее экономическую программу
Вчера, 05:11
При этом, как отмечает издание, в William Hill считают, что шансы на победу Харрис над кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом в штате Джорджия составляют 60%, в Аризоне – 55,6%, в Висконсине – 61,9%, в Пенсильвании – 60%, в Мичигане – 66,7%, в Северной Каролине – 69,2%, в Неваде – 57,9%.
Ранее социологическая компания Rasmussen Reports опубликовала опрос, согласно которому экс-президент США, кандидат от республиканцев на предстоящих в ноябре президентских выборах Дональд Трамп опережает Камалу Харрис на четыре процентных пункта среди потенциальных избирателей. При этом опрос, проведенный центром исследования общественного мнения при колледже Эмерсон, показал обратный результат. По данным этого опроса, именно Харрис опережает Трампа на четыре процентных пункта. Так, на грядущих выборах ровно 50% респондентов проголосовали бы за вице-президента, тогда как 46% отдали бы свой голос бывшему американскому лидеру. Еще 5% опрошенных не определились с выбором.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
СМИ назвали возможных партнеров Харрис на выборах президента США
28 июля, 07:54
 
В миреСШАДжорджияАризонаКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала