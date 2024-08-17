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В Харькове прогремела серия взрывов - РИА Новости, 17.08.2024
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16:50 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/kharkov-1966783958.html
В Харькове прогремела серия взрывов
В Харькове прогремела серия взрывов - РИА Новости, 17.08.2024
В Харькове прогремела серия взрывов
Серия взрывов прогремела в субботу в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T16:50
2024-08-17T16:50
в мире
харьков
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харьковская область
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в субботу в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Харькове была слышна серия взрывов", - говорится в сообщении "Общественного". При этом, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 16.33 мск, воздушная тревога в Харьковской области объявлена не была. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремела серия взрывов

"Общественное": в Харькове прогремела серия взрывов, тревога не объявлялась

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинский пожарный на месте взрыва в Харькове
Украинский пожарный на месте взрыва в Харькове - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский пожарный на месте взрыва в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в субботу в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"В Харькове была слышна серия взрывов", - говорится в сообщении "Общественного".
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При этом, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 16.33 мск, воздушная тревога в Харьковской области объявлена не была.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В миреХарьковРоссияХарьковская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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