В Харькове прогремела серия взрывов
"Общественное": в Харькове прогремела серия взрывов, тревога не объявлялась
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинский пожарный на месте взрыва в Харькове
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский пожарный на месте взрыва в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в субботу в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"В Харькове была слышна серия взрывов", - говорится в сообщении "Общественного".
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При этом, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 16.33 мск, воздушная тревога в Харьковской области объявлена не была.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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