https://ria.ru/20240817/kharkov-1966783958.html

В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове прогремела серия взрывов - РИА Новости, 17.08.2024

В Харькове прогремела серия взрывов

Серия взрывов прогремела в субботу в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T16:50

2024-08-17T16:50

2024-08-17T16:50

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в субботу в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Харькове была слышна серия взрывов", - говорится в сообщении "Общественного". При этом, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 16.33 мск, воздушная тревога в Харьковской области объявлена не была. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240817/vzryv-1966771576.html

https://ria.ru/20231208/vzryvy-1914506674.html

харьков

россия

харьковская область

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Дарья Буймова

в мире, харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины