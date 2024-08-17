https://ria.ru/20240817/kadyrov-1966791039.html

Кадыров пригласил Илона Маска посетить Грозный

Кадыров пригласил Илона Маска посетить Грозный - РИА Новости, 17.08.2024

Кадыров пригласил Илона Маска посетить Грозный

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил американского предпринимателя Илона Маска в Грозный, пообещал принять его как самого дорогого гостя. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T17:36

2024-08-17T17:36

2024-08-17T17:55

грозный

илон маск

общество

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 17 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил американского предпринимателя Илона Маска в Грозный, пообещал принять его как самого дорогого гостя.Кадыров рассказал, что получил от Маска кибертрак "Тесла". Руководитель республики испытал автомобиль и заявил, что он будет передан бойцам в зону специальной военной операции."Илон, спасибо! Приезжай в Грозный, приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что в нашем российском МИДе будут против такой поездки. И, конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Маска глава Чечни назвал "великим человеком" и "сильнейшим гением современности".

https://ria.ru/20240817/kadyrov-1966789159.html

грозный

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грозный, илон маск, общество, рамзан кадыров