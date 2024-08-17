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Кадыров пригласил Илона Маска посетить Грозный - РИА Новости, 17.08.2024
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17:36 17.08.2024 (обновлено: 17:55 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/kadyrov-1966791039.html
Кадыров пригласил Илона Маска посетить Грозный
Кадыров пригласил Илона Маска посетить Грозный - РИА Новости, 17.08.2024
Кадыров пригласил Илона Маска посетить Грозный
Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил американского предпринимателя Илона Маска в Грозный, пообещал принять его как самого дорогого гостя. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T17:36
2024-08-17T17:55
грозный
илон маск
общество
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 17 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил американского предпринимателя Илона Маска в Грозный, пообещал принять его как самого дорогого гостя.Кадыров рассказал, что получил от Маска кибертрак "Тесла". Руководитель республики испытал автомобиль и заявил, что он будет передан бойцам в зону специальной военной операции."Илон, спасибо! Приезжай в Грозный, приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что в нашем российском МИДе будут против такой поездки. И, конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Маска глава Чечни назвал "великим человеком" и "сильнейшим гением современности".
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грозный, илон маск, общество, рамзан кадыров
Грозный, Илон Маск, Общество, Рамзан Кадыров
Кадыров пригласил Илона Маска посетить Грозный

Кадыров пригласил Маска посетить Грозный, пообещал принять как дорогого гостя

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 17 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил американского предпринимателя Илона Маска в Грозный, пообещал принять его как самого дорогого гостя.
Кадыров рассказал, что получил от Маска кибертрак "Тесла". Руководитель республики испытал автомобиль и заявил, что он будет передан бойцам в зону специальной военной операции.
«
"Илон, спасибо! Приезжай в Грозный, приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что в нашем российском МИДе будут против такой поездки. И, конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Маска глава Чечни назвал "великим человеком" и "сильнейшим гением современности".
Кадыров показал кибертрак Тесла, который получил от Илона Маска - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Кадыров заявил, что получил от Маска кибертрак "Тесла"
Вчера, 17:25
 
ГрозныйИлон МаскОбществоРамзан Кадыров
 
 
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