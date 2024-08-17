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Кадыров заявил, что получил от Маска кибертрак "Тесла" - РИА Новости, 18.08.2024
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17:25 17.08.2024 (обновлено: 00:14 18.08.2024)
https://ria.ru/20240817/kadyrov-1966789159.html
Кадыров заявил, что получил от Маска кибертрак "Тесла"
Кадыров заявил, что получил от Маска кибертрак "Тесла" - РИА Новости, 18.08.2024
Кадыров заявил, что получил от Маска кибертрак "Тесла"
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что получил от главы компании Tesla Илона Маска машину Cybertruck, и пообещал передать ее бойцам в зону специальной военной... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-17T17:25
2024-08-18T00:14
илон маск
общество
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 17 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что получил от главы компании Tesla Илона Маска машину Cybertruck, и пообещал передать ее бойцам в зону специальной военной операции.&quot;Получили от уважаемого Илона Маска кибертрак &quot;Тесла&quot;. Я с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно его называют &quot;Киберзверь&quot;. &lt;…&gt; Маневренный автомобиль, развивает превосходную скорость и преодолевает преграды. Очень удобная машина. Исходя из таких отличных характеристик, кибертрак скоро будет отправлен в зону СВО, где будет востребован в соответствующих условиях&quot;, — написал Кадыров в Telegram-канале.Он выразил уверенность, что Cybertruck принесет много пользы российским бойцам.Также глава Чечни пригласил Маска приехать в Грозный.Компания Tesla представила прототип Cybertruck в ноябре 2019 года, а в декабре 2023-го открыла предзаказ.Сегодня Tesla Cybertruck — второй по популярности электрический пикап на американском рынке после Ford F-150.
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РИА Новости
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60
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Кадыров показал кибертрак "Тесла", который получил от Илона Маска
Кадыров заявил, что получил от Илона Маска кибертрак "Тесла", испытал автомобиль, он будет передан бойцам в зону СВО
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илон маск, общество, рамзан кадыров
Илон Маск, Общество, Рамзан Кадыров
Кадыров заявил, что получил от Маска кибертрак "Тесла"

Кадыров пообещал отправить на СВО полученный от Маска Tesla Cybertruck

Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 17 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что получил от главы компании Tesla Илона Маска машину Cybertruck, и пообещал передать ее бойцам в зону специальной военной операции.
«

"Получили от уважаемого Илона Маска кибертрак "Тесла". Я с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно его называют "Киберзверь". <…> Маневренный автомобиль, развивает превосходную скорость и преодолевает преграды. Очень удобная машина. Исходя из таких отличных характеристик, кибертрак скоро будет отправлен в зону СВО, где будет востребован в соответствующих условиях", — написал Кадыров в Telegram-канале.

© Kadyrov_95/TelegramКибертрак "Тесла", который получил глава Чечни Рамзан Кадыров от Илона Маска
Кибертрак Тесла, который получил глава Чечни Рамзан Кадыров от Илона Маска - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Kadyrov_95/Telegram
Кибертрак "Тесла", который получил глава Чечни Рамзан Кадыров от Илона Маска
Он выразил уверенность, что Cybertruck принесет много пользы российским бойцам.
Также глава Чечни пригласил Маска приехать в Грозный.
Компания Tesla представила прототип Cybertruck в ноябре 2019 года, а в декабре 2023-го открыла предзаказ.
Сегодня Tesla Cybertruck — второй по популярности электрический пикап на американском рынке после Ford F-150.
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Илон МаскОбществоРамзан Кадыров
 
 
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