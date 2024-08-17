https://ria.ru/20240817/kadyrov-1966789159.html

Кадыров заявил, что получил от Маска кибертрак "Тесла"

Кадыров заявил, что получил от Маска кибертрак "Тесла" - РИА Новости, 18.08.2024

Кадыров заявил, что получил от Маска кибертрак "Тесла"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что получил от главы компании Tesla Илона Маска машину Cybertruck, и пообещал передать ее бойцам в зону специальной военной... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-17T17:25

2024-08-17T17:25

2024-08-18T00:14

илон маск

общество

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 17 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что получил от главы компании Tesla Илона Маска машину Cybertruck, и пообещал передать ее бойцам в зону специальной военной операции."Получили от уважаемого Илона Маска кибертрак "Тесла". Я с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно его называют "Киберзверь". <…> Маневренный автомобиль, развивает превосходную скорость и преодолевает преграды. Очень удобная машина. Исходя из таких отличных характеристик, кибертрак скоро будет отправлен в зону СВО, где будет востребован в соответствующих условиях", — написал Кадыров в Telegram-канале.Он выразил уверенность, что Cybertruck принесет много пользы российским бойцам.Также глава Чечни пригласил Маска приехать в Грозный.Компания Tesla представила прототип Cybertruck в ноябре 2019 года, а в декабре 2023-го открыла предзаказ.Сегодня Tesla Cybertruck — второй по популярности электрический пикап на американском рынке после Ford F-150.

https://ria.ru/20240814/mask-1966180562.html

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Кадыров показал кибертрак "Тесла", который получил от Илона Маска Кадыров заявил, что получил от Илона Маска кибертрак "Тесла", испытал автомобиль, он будет передан бойцам в зону СВО 2024-08-17T17:25 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

илон маск, общество, рамзан кадыров