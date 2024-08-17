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Кадыров назвал попадание в плен лучшим исходом для мобилизованных в ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024
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15:14 17.08.2024 (обновлено: 15:19 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/kadyrov-1966773007.html
Кадыров назвал попадание в плен лучшим исходом для мобилизованных в ВСУ
Кадыров назвал попадание в плен лучшим исходом для мобилизованных в ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024
Кадыров назвал попадание в плен лучшим исходом для мобилизованных в ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале еще одно видео со взятыми в плен военнослужащими ВСУ, на этот раз – с двумя мобилизованными... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T15:14
2024-08-17T15:19
россия
рамзан кадыров
апты алаудинов
вооруженные силы украины
безопасность
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ГРОЗНЫЙ, 17 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале еще одно видео со взятыми в плен военнослужащими ВСУ, на этот раз – с двумя мобилизованными украинскими солдатами, и назвал попадание в плен для них лучшим исходом. "Продолжаем рубрику "Наши пленные". На этот раз группа "Аида" спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 810-й бригады морской пехоты выловили двух военнослужащих ВСУ. В данной части рубрики речь идет уже о мобилизованных украинских солдатах", – написал Кадыров. Он отметил, что по словам самих пленных, никто заранее не знает, куда их отправляют, а процесс набора солдат в ряды ВСУ "ничем не отличается от вылавливания бродячих собак на улице". "Процесс подготовки "бравых" воинов также оставляет желать лучшего. Словом, ничего нового. Попасть в плен – это лучший исход, на который они могли рассчитывать", – добавил глава Чечни. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, который допрашивает на видео украинских солдат, отметил, что "есть необходимость брать пленных, чтобы у нас был обменный фонд".
https://ria.ru/20240817/plennye-1966762980.html
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россия, рамзан кадыров, апты алаудинов, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Рамзан Кадыров, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Кадыров назвал попадание в плен лучшим исходом для мобилизованных в ВСУ

Кадыров назвал плен для наспех подготовленных призывников ВСУ лучшим исходом

© Kadyrov_95/TelegramГруппа "Аида" спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 810-й бригады морской пехоты выловили двух военнослужащих ВСУ
Группа Аида спецназа Ахмат совместно с бойцами 810-й бригады морской пехоты выловили двух военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Kadyrov_95/Telegram
Группа "Аида" спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 810-й бригады морской пехоты выловили двух военнослужащих ВСУ
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ГРОЗНЫЙ, 17 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале еще одно видео со взятыми в плен военнослужащими ВСУ, на этот раз – с двумя мобилизованными украинскими солдатами, и назвал попадание в плен для них лучшим исходом.
"Продолжаем рубрику "Наши пленные". На этот раз группа "Аида" спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 810-й бригады морской пехоты выловили двух военнослужащих ВСУ. В данной части рубрики речь идет уже о мобилизованных украинских солдатах", – написал Кадыров.
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Он отметил, что по словам самих пленных, никто заранее не знает, куда их отправляют, а процесс набора солдат в ряды ВСУ "ничем не отличается от вылавливания бродячих собак на улице".
"Процесс подготовки "бравых" воинов также оставляет желать лучшего. Словом, ничего нового. Попасть в плен – это лучший исход, на который они могли рассчитывать", – добавил глава Чечни.
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, который допрашивает на видео украинских солдат, отметил, что "есть необходимость брать пленных, чтобы у нас был обменный фонд".
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РоссияРамзан КадыровАпты АлаудиновВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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