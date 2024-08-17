https://ria.ru/20240817/kadyrov-1966773007.html

Кадыров назвал попадание в плен лучшим исходом для мобилизованных в ВСУ

Кадыров назвал попадание в плен лучшим исходом для мобилизованных в ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024

Кадыров назвал попадание в плен лучшим исходом для мобилизованных в ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале еще одно видео со взятыми в плен военнослужащими ВСУ, на этот раз – с двумя мобилизованными... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T15:14

2024-08-17T15:14

2024-08-17T15:19

россия

рамзан кадыров

апты алаудинов

вооруженные силы украины

безопасность

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ГРОЗНЫЙ, 17 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале еще одно видео со взятыми в плен военнослужащими ВСУ, на этот раз – с двумя мобилизованными украинскими солдатами, и назвал попадание в плен для них лучшим исходом. "Продолжаем рубрику "Наши пленные". На этот раз группа "Аида" спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 810-й бригады морской пехоты выловили двух военнослужащих ВСУ. В данной части рубрики речь идет уже о мобилизованных украинских солдатах", – написал Кадыров. Он отметил, что по словам самих пленных, никто заранее не знает, куда их отправляют, а процесс набора солдат в ряды ВСУ "ничем не отличается от вылавливания бродячих собак на улице". "Процесс подготовки "бравых" воинов также оставляет желать лучшего. Словом, ничего нового. Попасть в плен – это лучший исход, на который они могли рассчитывать", – добавил глава Чечни. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, который допрашивает на видео украинских солдат, отметил, что "есть необходимость брать пленных, чтобы у нас был обменный фонд".

https://ria.ru/20240817/plennye-1966762980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, рамзан кадыров, апты алаудинов, вооруженные силы украины, безопасность