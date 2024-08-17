ВВС Израиля уничтожили около 40 целей в секторе Газа
Армия Израиля заявила об уничтожении до 40 целей палестинских группировок в Газе
© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 авг - РИА Новости. ВВС Израиля уничтожили около 40 целей палестинских группировок в секторе Газа, включая военную инфраструктуру и склады с оружием, заявила в субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
"За прошедшие сутки самолеты израильских ВВС уничтожили приблизительно 40 террористических целей, включая военные постройки, склады вооружения и прочее", - говорится в сообщении армии.
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Как сообщили в ЦАХАЛ, израильские военные также ликвидировали ряд вооруженных лиц в Хан-Юнисе на юге сектора Газа и уничтожили "десятки" объектов инфраструктуры палестинского движения ХАМАС.
Кроме того, заявляется, что израильский флот нанес удар по личному составу палестинских группировок в центральной части сектора Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию " Железные мечи " в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,4 тысячи.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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