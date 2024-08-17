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ВВС Израиля уничтожили около 40 целей в секторе Газа - РИА Новости, 17.08.2024
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11:24 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/izrail-1966747667.html
ВВС Израиля уничтожили около 40 целей в секторе Газа
ВВС Израиля уничтожили около 40 целей в секторе Газа - РИА Новости, 17.08.2024
ВВС Израиля уничтожили около 40 целей в секторе Газа
ВВС Израиля уничтожили около 40 целей палестинских группировок в секторе Газа, включая военную инфраструктуру и склады с оружием, заявила в субботу Армия... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T11:24
2024-08-17T11:24
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 авг - РИА Новости. ВВС Израиля уничтожили около 40 целей палестинских группировок в секторе Газа, включая военную инфраструктуру и склады с оружием, заявила в субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. "За прошедшие сутки самолеты израильских ВВС уничтожили приблизительно 40 террористических целей, включая военные постройки, склады вооружения и прочее", - говорится в сообщении армии. Как сообщили в ЦАХАЛ, израильские военные также ликвидировали ряд вооруженных лиц в Хан-Юнисе на юге сектора Газа и уничтожили "десятки" объектов инфраструктуры палестинского движения ХАМАС. Кроме того, заявляется, что израильский флот нанес удар по личному составу палестинских группировок в центральной части сектора Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию " Железные мечи " в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,4 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240801/udar-1963519046.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ВВС Израиля уничтожили около 40 целей в секторе Газа

Армия Израиля заявила об уничтожении до 40 целей палестинских группировок в Газе

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 авг - РИА Новости. ВВС Израиля уничтожили около 40 целей палестинских группировок в секторе Газа, включая военную инфраструктуру и склады с оружием, заявила в субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
"За прошедшие сутки самолеты израильских ВВС уничтожили приблизительно 40 террористических целей, включая военные постройки, склады вооружения и прочее", - говорится в сообщении армии.
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Как сообщили в ЦАХАЛ, израильские военные также ликвидировали ряд вооруженных лиц в Хан-Юнисе на юге сектора Газа и уничтожили "десятки" объектов инфраструктуры палестинского движения ХАМАС.
Кроме того, заявляется, что израильский флот нанес удар по личному составу палестинских группировок в центральной части сектора Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию " Железные мечи " в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,4 тысячи.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильРафах (провинция)РоссияХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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