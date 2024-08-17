https://ria.ru/20240817/izrail-1966747667.html

ВВС Израиля уничтожили около 40 целей в секторе Газа

ВВС Израиля уничтожили около 40 целей в секторе Газа - РИА Новости, 17.08.2024

ВВС Израиля уничтожили около 40 целей в секторе Газа

ВВС Израиля уничтожили около 40 целей палестинских группировок в секторе Газа, включая военную инфраструктуру и склады с оружием, заявила в субботу Армия... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T11:24

2024-08-17T11:24

2024-08-17T11:24

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 авг - РИА Новости. ВВС Израиля уничтожили около 40 целей палестинских группировок в секторе Газа, включая военную инфраструктуру и склады с оружием, заявила в субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. "За прошедшие сутки самолеты израильских ВВС уничтожили приблизительно 40 террористических целей, включая военные постройки, склады вооружения и прочее", - говорится в сообщении армии. Как сообщили в ЦАХАЛ, израильские военные также ликвидировали ряд вооруженных лиц в Хан-Юнисе на юге сектора Газа и уничтожили "десятки" объектов инфраструктуры палестинского движения ХАМАС. Кроме того, заявляется, что израильский флот нанес удар по личному составу палестинских группировок в центральной части сектора Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию " Железные мечи " в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,4 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240801/udar-1963519046.html

https://ria.ru/20240518/tsakhal-1946931298.html

https://ria.ru/20231216/zalozhniki-1916217841.html

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рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году