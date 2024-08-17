https://ria.ru/20240817/izrail-1966733056.html
Армия Израиля нанесла удар по складу с оружием "Хезболлы" в Ливане
Армия Израиля нанесла удар по складу с оружием "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 17.08.2024
Армия Израиля нанесла удар по складу с оружием "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале заявила, что нанесла удар по военной инфраструктуре и складу оружия ливанского движения "Хезболлах" на юге... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T08:38
2024-08-17T08:38
2024-08-17T08:38
в мире
израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале заявила, что нанесла удар по военной инфраструктуре и складу оружия ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана. "Вчера армия обороны Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре в населенных пунктах Ханини и Мароун-эль-Рас на юге Ливана. Кроме того, ночью в районе города Набатия был нанесен удар по складу оружия "Хезболлах", - говорится в сообщении армии. Артиллерия ЦАХАЛ, как уточнила армия, также нанесла удар для устранения угрозы в районах деревень Рмейш, Лаббуне, Кфарчуба и Айта-аш-Шаб на юге Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240816/sdelka-1966685013.html
https://ria.ru/20240816/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля нанесла удар по складу с оружием "Хезболлы" в Ливане
Армия Израиля нанесла удар по складу с оружием "Хезболлы" на юге Ливана
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале
заявила, что нанесла удар по военной инфраструктуре и складу оружия ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана.
"Вчера армия обороны Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре в населенных пунктах Ханини и Мароун-эль-Рас на юге Ливана. Кроме того, ночью в районе города Набатия был нанесен удар по складу оружия "Хезболлах", - говорится в сообщении армии.
Артиллерия ЦАХАЛ, как уточнила армия, также нанесла удар для устранения угрозы в районах деревень Рмейш, Лаббуне, Кфарчуба и Айта-аш-Шаб на юге Ливана.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.