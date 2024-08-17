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В Ижевске арестовали таксиста-мигранта за изнасилование двух девочек
В Ижевске арестовали таксиста-мигранта за изнасилование двух девочек - РИА Новости, 17.08.2024
В Ижевске арестовали таксиста-мигранта за изнасилование двух девочек
Суд в Ижевске арестовал таксиста-мигранта за преступления против половой неприкосновенности в отношении двух девочек, сообщает СУСК РФ по Удмуртии. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:23
2024-08-17T14:23
2024-08-17T14:23
происшествия
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УФА, 17 авг - РИА Новости. Суд в Ижевске арестовал таксиста-мигранта за преступления против половой неприкосновенности в отношении двух девочек, сообщает СУСК РФ по Удмуртии. "Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Удмуртской Республике расследуется уголовное дело в отношении 26-летнего уроженца Таджикистана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней)", - говорится в сообщении. По данным следствия, мужчина, которому запрещен въезд на территорию РФ до 2028 года, неофициально работал таксистом в Ижевске на арендованном автомобиле, подыскивая клиентов в одной из соцсетей. "В декабре 2023 года и в июле 2024 года обвиняемый с применением насилия совершил в автомобиле преступления против половой неприкосновенности 14 и 16-летней местных жительниц. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает ведомство. В рамках расследования уголовного дела следователями СК совместно с полицейскими проведен рейд на улице Пойма в Ленинском районе Ижевска, в ходе которого выявлены свыше десяти нарушений миграционного законодательства, касающихся режима пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, а также десять фактов уклонения от постановки на воинский учет, заключили в региональном СК.
https://ria.ru/20240815/naemnik-1966303985.html
https://ria.ru/20240717/podrostok-1960328073.html
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происшествия, россия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ижевск, Удмуртская Республика (Удмуртия), Следственный комитет России (СК РФ)
В Ижевске арестовали таксиста-мигранта за изнасилование двух девочек
В Ижевске арестовали таксиста-мигранта, изнасиловавшего двух девочек-подростков