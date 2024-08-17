https://ria.ru/20240817/horvatija-1966820551.html

В Хорватии ищут трех украинцев по подозрению в поджоге яхтенной стоянки

В Хорватии ищут трех украинцев по подозрению в поджоге яхтенной стоянки - РИА Новости, 17.08.2024

В Хорватии ищут трех украинцев по подозрению в поджоге яхтенной стоянки

Полиция Хорватии разыскивает трех граждан Украины по подозрению в поджоге яхтенной стоянки в порту Медулин в мае этого года, в результате чего пострадали 34... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T22:24

2024-08-17T22:24

2024-08-17T22:24

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БЕЛГРАД, 17 авг - РИА Новости. Полиция Хорватии разыскивает трех граждан Украины по подозрению в поджоге яхтенной стоянки в порту Медулин в мае этого года, в результате чего пострадали 34 судна, общий ущерб оценивается в 2 миллиона евро, сообщило управление полиции Истрийской жупании (округа). Пожар на причале в порту Медулин полуострова Истрия произошел 14 мая. Подозреваемые в поджоге украинцы, по данным хорватской полиции, целенаправленно приехали на автомобиле из Польши и припарковались близ яхтенной стоянки. Среди них один мужчина 28 лет и двое 25-летних. Они подозреваются в создании общей угрозы для жизни и имущества. "Около 3.40 утра, пока двое других "сторожили", один из 25-летних пролез через ограду пристани и направился к стоянке судна, зарегистрированного в городе Пула в собственности 65-летнего мужчины. Подозреваемый бросил на судно бутылку с зажигательной смесью и вызвал пожар, который распространился на стоявшие поблизости 34 судна, из которых 22 сгорели полностью, остальные повреждены частично. Материальный ущерб оценивается в два миллиона евро", - говорится в сообщении Истрийского отделения полиции. Подчеркивается, что подозреваемые покинули территорию Хорватии, полиция объявила их в розыск, дело ведет прокуратура.

https://ria.ru/20240715/moldaviya-1959719718.html

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