https://ria.ru/20240817/gubernator-1966747154.html

При обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадали три человека

При обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 17.08.2024

При обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадали три человека

Три жителя пострадали при обстреле Шебекино, от госпитализации они отказались, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T11:14

2024-08-17T11:14

2024-08-17T11:18

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966182503_0:0:1171:659_1920x0_80_0_0_f59e3d6f7d4577968bc0f5b96abe0107.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Три жителя пострадали при обстреле Шебекино, от госпитализации они отказались, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадали три мирных жителя. Двоим женщинам и мужчине с минно-взрывными травмами и контузией медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации они отказались", - написал он.Кроме того, в результате прямого попадания снаряда в частном доме повреждена крыша, выбиты окна и посечён фасад, во втором домовладении посечён забор. Осколками поврежден один легковой автомобиль. Также есть локальные повреждения на линии электропередачи.

https://ria.ru/20240816/vsu-1966608345.html

шебекино

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия