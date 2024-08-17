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При обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадали три человека
При обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 17.08.2024
При обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадали три человека
Три жителя пострадали при обстреле Шебекино, от госпитализации они отказались, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T11:14
2024-08-17T11:14
2024-08-17T11:18
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Три жителя пострадали при обстреле Шебекино, от госпитализации они отказались, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадали три мирных жителя. Двоим женщинам и мужчине с минно-взрывными травмами и контузией медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации они отказались", - написал он.Кроме того, в результате прямого попадания снаряда в частном доме повреждена крыша, выбиты окна и посечён фасад, во втором домовладении посечён забор. Осколками поврежден один легковой автомобиль. Также есть локальные повреждения на линии электропередачи.
https://ria.ru/20240816/vsu-1966608345.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадали три человека
Губернатор: при обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадали три человека