https://ria.ru/20240817/gruziya-1966819469.html
Еще одна партия присоединилась к команде Саакашвили
Еще одна партия присоединилась к команде Саакашвили - РИА Новости, 17.08.2024
Еще одна партия присоединилась к команде Саакашвили
Оппозиционная партия "Европейская Грузия" присоединилась к политсиле бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" перед осенними... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T22:09
2024-08-17T22:09
2024-08-17T22:09
в мире
грузия
михаил саакашвили
гиги церетели
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 17 авг - РИА Новости. Оппозиционная партия "Европейская Грузия" присоединилась к политсиле бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" перед осенними парламентскими выборами, заявила председатель ЕНД Тина Бокучава. Ранее с "Единым национальным движением" к выборам слились партия "Стратегия Агмашенебели" и ряд оппозиционных политиков. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. "Мы становимся еще сильнее, потому что еще одна прозападная, проевропейская партия "Европейская Грузия" и ее лидер Гиги Церетели перед выборами присоединяется к "Единому национальному движению". Он один из опытных политиков в грузинской политике",- заявила Бокучава на мероприятии, посвященному слиянию партий. В конце июля заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал сторонников быть готовым к уличным протестам после осенних парламентских выборов в Грузии. Сам он находится в тбилисской клинике "Вивамед", где лечится после длительной голодовки.
https://ria.ru/20240725/gruziya-1961845776.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, михаил саакашвили, гиги церетели, единое национальное движение
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили, Гиги Церетели, Единое национальное движение
Еще одна партия присоединилась к команде Саакашвили
Партия "Европейская Грузия" присоединилась к политсиле Саакашвили перед выборами