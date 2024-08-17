https://ria.ru/20240817/gruziya-1966819469.html

Еще одна партия присоединилась к команде Саакашвили

Еще одна партия присоединилась к команде Саакашвили - РИА Новости, 17.08.2024

Еще одна партия присоединилась к команде Саакашвили

Оппозиционная партия "Европейская Грузия" присоединилась к политсиле бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" перед осенними... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T22:09

2024-08-17T22:09

2024-08-17T22:09

в мире

грузия

михаил саакашвили

гиги церетели

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 17 авг - РИА Новости. Оппозиционная партия "Европейская Грузия" присоединилась к политсиле бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" перед осенними парламентскими выборами, заявила председатель ЕНД Тина Бокучава. Ранее с "Единым национальным движением" к выборам слились партия "Стратегия Агмашенебели" и ряд оппозиционных политиков. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. "Мы становимся еще сильнее, потому что еще одна прозападная, проевропейская партия "Европейская Грузия" и ее лидер Гиги Церетели перед выборами присоединяется к "Единому национальному движению". Он один из опытных политиков в грузинской политике",- заявила Бокучава на мероприятии, посвященному слиянию партий. В конце июля заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал сторонников быть готовым к уличным протестам после осенних парламентских выборов в Грузии. Сам он находится в тбилисской клинике "Вивамед", где лечится после длительной голодовки.

https://ria.ru/20240725/gruziya-1961845776.html

грузия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, михаил саакашвили, гиги церетели, единое национальное движение