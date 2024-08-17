https://ria.ru/20240817/gosduma-1966742134.html

Госдума может обсудить с правительством подготовку рабочих кадров

Госдума может обсудить с правительством подготовку рабочих кадров - РИА Новости, 17.08.2024

Госдума может обсудить с правительством подготовку рабочих кадров

Госдума может обсудить с правительством РФ в сентябре вопросы подготовки профессиональных рабочих кадров, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T10:28

2024-08-17T10:28

2024-08-17T10:28

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Госдума может обсудить с правительством РФ в сентябре вопросы подготовки профессиональных рабочих кадров, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. "Если мы хотим развивать экономику, надо готовить профессиональные рабочие кадры. Для решения задачи среднее профессиональное образование должно быть более качественным. Планируем в сентябре начать обсуждать этот вопрос с правительством и регионами. Необходимо выработать стандарты и системный подход в подготовке профессиональных кадров", - написал Володин в своем Telegram-канале. Он добавил, что с 90-х годов многие из ссузов закрылись, материальная база не обновлялась, учебные программы стали несовершенны, работать и обучаться в колледжах во многих случаях стало не престижно. "Некоторые из учреждений СПО пытаются выжить за счёт открытия непрофильных специальностей, что снижает качество подготовки профильных кадров. Помещения образовательных учреждений сдаются в аренду. Большинство общежитий остались на уровне прошлых лет. Есть исключения, но их не много", - отметил Володин. По его словам, следует изучить опыт успешных регионов в сфере СПО, сформировать программы поддержки этих учреждений. Кроме того, получение рабочей профессии должно быть бесплатным, СПО должны быть более ориентированы на запрос экономики РФ в подготовке кадров, заявил спикер Госдумы. "Студенты и учащиеся должны быть обеспечены общежитием, питанием, одеждой. Стипендия учащихся должна отличаться существенно при подготовке профессиональных рабочих и специалистов по остродефицитным направлениям", - считает Володин. Еще важным аспектом является повышение статуса преподавателей СПО - нужно создать условия, чтобы лучшие рабочие пришли мастерами производственного обучения, заключил он.

https://ria.ru/20240409/gosduma-1938835105.html

https://ria.ru/20240704/volodin-1957261717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф