https://ria.ru/20240817/giljarovskij-1966739589.html

В Москве нашли архив, который мог принадлежать Гиляровскому

В Москве нашли архив, который мог принадлежать Гиляровскому - РИА Новости, 17.08.2024

В Москве нашли архив, который мог принадлежать Гиляровскому

Архив, который мог принадлежать писателю Владимиру Гиляровскому, обнаружен в Москве, часть находок будет представлена на выставке "Находки в реставрации"... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T10:03

2024-08-17T10:03

2024-08-17T10:04

москва

вологда

владимир гиляровский

мосгорнаследие

департамент культурного наследия

зарядье

общество

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Архив, который мог принадлежать писателю Владимиру Гиляровскому, обнаружен в Москве, часть находок будет представлена на выставке "Находки в реставрации" сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "В столице обнаружен архив, который с высокой долей вероятности мог принадлежать писателю и журналисту Владимиру Гиляровскому. Об уникальной находке сообщили в Департаменте культурного наследия города. Материалы передал в ведомство один из историков Москвы. Находки были приобретены им на книжных развалах столицы. Среди артефактов — письма, адресованные Владимиру Гиляровскому, записки, написанные его рукой, визитки и многое другое. Часть материалов можно будет увидеть на бесплатной выставке "Находки в реставрации". После ее окончания архив отправят на детальное исследование.", - говорится в сообщении. Уточняется, что среди переданных в Мосгорнаследие документов — письма, адресованные Гиляровскому, статьи, очерки и стихи, записки, предположительно написанные его рукой, визитные карточки, отзывы и рецензии на произведения разных авторов, а также сборники занимательных статей на различные бытовые темы. Также в подборке артефактов, обнаруженных на столичных развалах, есть и рекламные буклеты, приглашения на деловые и светские мероприятия, визитные карточки, векселя и меню различных московских ресторанов. Выставка "Находки в реставрации" , на которой можно будет увидеть часть материалов, пройдет с 20 августа по 8 сентября на территории "Зарядья" в Старом Английском Дворе. Выставка пройдет в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Ее гости увидят более 200 исторических артефактов, найденных во время реставрационных работ на различных объектах культурного наследия столицы. Вход на выставку бесплатный. "После завершения выставки артефакты будут оцифрованы и размещены в историко-культурном музее "Код Москвы". К их изучению и восстановлению привлекут молодых реставраторов. В дальнейшем находки, предположительно принадлежащие Владимиру Гиляровскому, планируется передать в Музей Москвы для более детального изучения. Специалисты Мосгорнаследия и музея опишут все документы, установят авторство автографов, определят время создания материалов и их происхождение. После этого находки вновь будут представлены москвичам и гостям города", - уточняется на сайте. Писатель и журналист Гиляровский родился в Вологодской губернии в 1855 году. Первое его стихотворение было опубликовано в Вологде в 1873 году, однако сам Гиляровский узнал об этом только спустя пять лет. В 1881 году он переехал в Москву и устроился на работу в Драматический театр Анны Бренко в доме Малкиеля. В этом же году 30 августа в журнале "Будильник" были напечатаны стихи Владимира Гиляровского о Волге. А уже осенью он бросил театр и вплотную занялся литературным творчеством. Первое время он публиковался в "Русской газете", затем устроился репортером в газету "Московский листок". В 1887 году Владимир Гиляровский собрал все свои очерки в отдельную книгу под названием "Трущобные люди". В 1894 году он издал сборник стихов под названием "Забытая тетрадь". В 1922 году вышла поэма Владимира Гиляровского "Стенька Разин", а несколькими годами позже увидели свет такие произведения писателя, как "Москва и москвичи" (1926), "Друзья и встречи" (1934) и другие. Скончался литератор в начале октября 1935 года, похоронен на Новодевичьем кладбище.

https://ria.ru/20231116/kniga-1909768558.html

https://ria.ru/20240717/arheologi-1960165761.html

москва

вологда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, вологда, владимир гиляровский, мосгорнаследие, департамент культурного наследия, зарядье, общество