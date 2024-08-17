В Москве нашли архив, который мог принадлежать Гиляровскому
В Москве нашли архив, который мог принадлежать писателю Владимиру Гиляровскому
© Фото : пресс-служба Департамента культуры города МосквыАрхив, который мог принадлежать писателю Владимиру Гиляровскому, обнаружен в Москве
© Фото : пресс-служба Департамента культуры города Москвы
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Архив, который мог принадлежать писателю Владимиру Гиляровскому, обнаружен в Москве, часть находок будет представлена на выставке "Находки в реставрации" сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"В столице обнаружен архив, который с высокой долей вероятности мог принадлежать писателю и журналисту Владимиру Гиляровскому. Об уникальной находке сообщили в Департаменте культурного наследия города. Материалы передал в ведомство один из историков Москвы. Находки были приобретены им на книжных развалах столицы. Среди артефактов — письма, адресованные Владимиру Гиляровскому, записки, написанные его рукой, визитки и многое другое. Часть материалов можно будет увидеть на бесплатной выставке "Находки в реставрации". После ее окончания архив отправят на детальное исследование.", - говорится в сообщении.
В Сибири нашли книгу, изданную в 1570 году
16 ноября 2023, 10:41
Уточняется, что среди переданных в Мосгорнаследие документов — письма, адресованные Гиляровскому, статьи, очерки и стихи, записки, предположительно написанные его рукой, визитные карточки, отзывы и рецензии на произведения разных авторов, а также сборники занимательных статей на различные бытовые темы. Также в подборке артефактов, обнаруженных на столичных развалах, есть и рекламные буклеты, приглашения на деловые и светские мероприятия, визитные карточки, векселя и меню различных московских ресторанов.
Выставка "Находки в реставрации" , на которой можно будет увидеть часть материалов, пройдет с 20 августа по 8 сентября на территории "Зарядья" в Старом Английском Дворе. Выставка пройдет в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Ее гости увидят более 200 исторических артефактов, найденных во время реставрационных работ на различных объектах культурного наследия столицы. Вход на выставку бесплатный.
«
"После завершения выставки артефакты будут оцифрованы и размещены в историко-культурном музее "Код Москвы". К их изучению и восстановлению привлекут молодых реставраторов. В дальнейшем находки, предположительно принадлежащие Владимиру Гиляровскому, планируется передать в Музей Москвы для более детального изучения. Специалисты Мосгорнаследия и музея опишут все документы, установят авторство автографов, определят время создания материалов и их происхождение. После этого находки вновь будут представлены москвичам и гостям города", - уточняется на сайте.
Писатель и журналист Гиляровский родился в Вологодской губернии в 1855 году. Первое его стихотворение было опубликовано в Вологде в 1873 году, однако сам Гиляровский узнал об этом только спустя пять лет. В 1881 году он переехал в Москву и устроился на работу в Драматический театр Анны Бренко в доме Малкиеля. В этом же году 30 августа в журнале "Будильник" были напечатаны стихи Владимира Гиляровского о Волге. А уже осенью он бросил театр и вплотную занялся литературным творчеством. Первое время он публиковался в "Русской газете", затем устроился репортером в газету "Московский листок". В 1887 году Владимир Гиляровский собрал все свои очерки в отдельную книгу под названием "Трущобные люди". В 1894 году он издал сборник стихов под названием "Забытая тетрадь". В 1922 году вышла поэма Владимира Гиляровского "Стенька Разин", а несколькими годами позже увидели свет такие произведения писателя, как "Москва и москвичи" (1926), "Друзья и встречи" (1934) и другие. Скончался литератор в начале октября 1935 года, похоронен на Новодевичьем кладбище.