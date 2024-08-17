https://ria.ru/20240817/gazoprovod-1966770761.html

В Беговом и Тверском районах Москвы обновили более 2 км газопроводов

В Беговом и Тверском районах Москвы обновили более 2 км газопроводов - РИА Новости, 17.08.2024

В Беговом и Тверском районах Москвы обновили более 2 км газопроводов

Специалисты модернизировали более двух километров газопроводов в Беговом и Тверском районах Москвы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T15:01

2024-08-17T15:01

2024-08-17T15:01

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городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Специалисты модернизировали более двух километров газопроводов в Беговом и Тверском районах Москвы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили масштабную модернизацию газопроводов низкого и среднего давления на 5-й улице Ямского Поля и улице Правды. Они снабжают промышленные предприятия, жилые дома Бегового и Тверского районов, малые котельные ПАО "МОЭК", общеобразовательные, медицинские учреждения, а также промышленные и коммунально-бытовые предприятия. За год на этих участках специалисты АО "Мосгаз" реконструировали более двух километров газовой сети. Вместо старого стального газопровода они проложили новый полиэтиленовый -высокопрочный и адаптированный к перепаду температур", - говорится в сообщении. Работы проводились с применением метода санации: внутреннюю поверхность трубопровода армировали специальным рукавом, это позволит продлить срок эксплуатации конструкции еще на 40 лет. Технология позволяет избежать повреждений, даже если под землей проложена плотная сеть коммуникаций.

https://ria.ru/20240815/moskva-1966372879.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, городское хозяйство москвы, москва, моэк, мосгаз