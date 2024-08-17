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В Беговом и Тверском районах Москвы обновили более 2 км газопроводов - РИА Новости, 17.08.2024
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15:01 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/gazoprovod-1966770761.html
В Беговом и Тверском районах Москвы обновили более 2 км газопроводов
В Беговом и Тверском районах Москвы обновили более 2 км газопроводов - РИА Новости, 17.08.2024
В Беговом и Тверском районах Москвы обновили более 2 км газопроводов
Специалисты модернизировали более двух километров газопроводов в Беговом и Тверском районах Москвы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T15:01
2024-08-17T15:01
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Специалисты модернизировали более двух километров газопроводов в Беговом и Тверском районах Москвы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили масштабную модернизацию газопроводов низкого и среднего давления на 5-й улице Ямского Поля и улице Правды. Они снабжают промышленные предприятия, жилые дома Бегового и Тверского районов, малые котельные ПАО "МОЭК", общеобразовательные, медицинские учреждения, а также промышленные и коммунально-бытовые предприятия. За год на этих участках специалисты АО "Мосгаз" реконструировали более двух километров газовой сети. Вместо старого стального газопровода они проложили новый полиэтиленовый -высокопрочный и адаптированный к перепаду температур", - говорится в сообщении. Работы проводились с применением метода санации: внутреннюю поверхность трубопровода армировали специальным рукавом, это позволит продлить срок эксплуатации конструкции еще на 40 лет. Технология позволяет избежать повреждений, даже если под землей проложена плотная сеть коммуникаций.
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экономика, городское хозяйство москвы, москва, моэк, мосгаз
Экономика, Городское хозяйство Москвы, Москва, МОЭК, Мосгаз
В Беговом и Тверском районах Москвы обновили более 2 км газопроводов

Специалисты обновили более 2 км газопроводов в Беговом и Тверском районах Москвы

© Фото : "Мосгаз"Строительство газопровода
Строительство газопровода - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Фото : "Мосгаз"
Строительство газопровода. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Специалисты модернизировали более двух километров газопроводов в Беговом и Тверском районах Москвы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
«
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили масштабную модернизацию газопроводов низкого и среднего давления на 5-й улице Ямского Поля и улице Правды. Они снабжают промышленные предприятия, жилые дома Бегового и Тверского районов, малые котельные ПАО "МОЭК", общеобразовательные, медицинские учреждения, а также промышленные и коммунально-бытовые предприятия. За год на этих участках специалисты АО "Мосгаз" реконструировали более двух километров газовой сети. Вместо старого стального газопровода они проложили новый полиэтиленовый -высокопрочный и адаптированный к перепаду температур", - говорится в сообщении.
Работы проводились с применением метода санации: внутреннюю поверхность трубопровода армировали специальным рукавом, это позволит продлить срок эксплуатации конструкции еще на 40 лет. Технология позволяет избежать повреждений, даже если под землей проложена плотная сеть коммуникаций.
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ЭкономикаГородское хозяйство МосквыМоскваМОЭКМосгаз
 
 
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