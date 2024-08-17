В Беговом и Тверском районах Москвы обновили более 2 км газопроводов
Специалисты обновили более 2 км газопроводов в Беговом и Тверском районах Москвы
© Фото : "Мосгаз"Строительство газопровода
© Фото : "Мосгаз"
Строительство газопровода. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Специалисты модернизировали более двух километров газопроводов в Беговом и Тверском районах Москвы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
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"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили масштабную модернизацию газопроводов низкого и среднего давления на 5-й улице Ямского Поля и улице Правды. Они снабжают промышленные предприятия, жилые дома Бегового и Тверского районов, малые котельные ПАО "МОЭК", общеобразовательные, медицинские учреждения, а также промышленные и коммунально-бытовые предприятия. За год на этих участках специалисты АО "Мосгаз" реконструировали более двух километров газовой сети. Вместо старого стального газопровода они проложили новый полиэтиленовый -высокопрочный и адаптированный к перепаду температур", - говорится в сообщении.
Работы проводились с применением метода санации: внутреннюю поверхность трубопровода армировали специальным рукавом, это позволит продлить срок эксплуатации конструкции еще на 40 лет. Технология позволяет избежать повреждений, даже если под землей проложена плотная сеть коммуникаций.