Байден хочет заключить сделку по Газе до конца следующей недели, пишут СМИ
Axios: Байден нацелен на заключение сделки по Газе до конца следующей недели
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден хочет, чтобы сделка о прекращении огня в секторе Газа была заключена до конца следующей недели, сообщает издание Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников.
«
"Президент Байден нацелен на то, чтобы соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников было заключено к концу следующей недели", - пишет издание.
По информации издания, Байден и его помощники считают, что они как никогда близки к сделке о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников, включая граждан США.
Американские и израильские чиновники заявили Axios, что на переговорах в Дохе стороны значительно продвинулись в разрешении остававшихся разногласий, однако высокопоставленный израильский чиновник подчеркивает, что подвижки были сделаны в переговорах между Израилем, США, а также катарскими и египетскими посредниками, в то время как остается неясным, согласно ли ХАМАС на выдвинутые предложения.
Согласно израильскому чиновнику, слова которого приводит издание, глава политбюро движения ХАМАС Яхья Синвар еще не ознакомился с результатами переговоров и не дал свой ответ.
Ближний Восток на всех парах несется к большой войне
6 августа, 08:00
В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.