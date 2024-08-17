https://ria.ru/20240817/gaza-1966776979.html

Байден хочет заключить сделку по Газе до конца следующей недели, пишут СМИ

Байден хочет заключить сделку по Газе до конца следующей недели, пишут СМИ - РИА Новости, 17.08.2024

Байден хочет заключить сделку по Газе до конца следующей недели, пишут СМИ

Президент США Джо Байден хочет, чтобы сделка о прекращении огня в секторе Газа была заключена до конца следующей недели, сообщает издание Axios со ссылкой на... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T15:44

2024-08-17T15:44

2024-08-17T15:45

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден хочет, чтобы сделка о прекращении огня в секторе Газа была заключена до конца следующей недели, сообщает издание Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников. "Президент Байден нацелен на то, чтобы соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников было заключено к концу следующей недели", - пишет издание. Отмечается, что параллельно с этим американский президент хочет сдержать Иран и ливанское движение "Хезболлах" от нападения на Израиль, которое может помешать переговорным усилиям. По информации издания, Байден и его помощники считают, что они как никогда близки к сделке о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников, включая граждан США. Американские и израильские чиновники заявили Axios, что на переговорах в Дохе стороны значительно продвинулись в разрешении остававшихся разногласий, однако высокопоставленный израильский чиновник подчеркивает, что подвижки были сделаны в переговорах между Израилем, США, а также катарскими и египетскими посредниками, в то время как остается неясным, согласно ли ХАМАС на выдвинутые предложения. Согласно израильскому чиновнику, слова которого приводит издание, глава политбюро движения ХАМАС Яхья Синвар еще не ознакомился с результатами переговоров и не дал свой ответ. В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.

https://ria.ru/20240817/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html

https://ria.ru/20240817/egipet-1966765956.html

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израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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