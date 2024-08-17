Рейтинг@Mail.ru
Байден хочет заключить сделку по Газе до конца следующей недели, пишут СМИ - РИА Новости, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 17.08.2024 (обновлено: 15:45 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/gaza-1966776979.html
Байден хочет заключить сделку по Газе до конца следующей недели, пишут СМИ
Байден хочет заключить сделку по Газе до конца следующей недели, пишут СМИ - РИА Новости, 17.08.2024
Байден хочет заключить сделку по Газе до конца следующей недели, пишут СМИ
Президент США Джо Байден хочет, чтобы сделка о прекращении огня в секторе Газа была заключена до конца следующей недели, сообщает издание Axios со ссылкой на... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T15:44
2024-08-17T15:45
в мире
цены на нефть
сша
израиль
доха
джо байден
яхья синвар
абдель фаттах ас-сиси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944308815_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ef12019496e0e8bd7719ddc4cd21cb92.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден хочет, чтобы сделка о прекращении огня в секторе Газа была заключена до конца следующей недели, сообщает издание Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников. "Президент Байден нацелен на то, чтобы соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников было заключено к концу следующей недели", - пишет издание. Отмечается, что параллельно с этим американский президент хочет сдержать Иран и ливанское движение "Хезболлах" от нападения на Израиль, которое может помешать переговорным усилиям. По информации издания, Байден и его помощники считают, что они как никогда близки к сделке о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников, включая граждан США. Американские и израильские чиновники заявили Axios, что на переговорах в Дохе стороны значительно продвинулись в разрешении остававшихся разногласий, однако высокопоставленный израильский чиновник подчеркивает, что подвижки были сделаны в переговорах между Израилем, США, а также катарскими и египетскими посредниками, в то время как остается неясным, согласно ли ХАМАС на выдвинутые предложения. Согласно израильскому чиновнику, слова которого приводит издание, глава политбюро движения ХАМАС Яхья Синвар еще не ознакомился с результатами переговоров и не дал свой ответ. В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
https://ria.ru/20240817/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html
https://ria.ru/20240817/egipet-1966765956.html
сша
израиль
доха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944308815_43:0:1543:1125_1920x0_80_0_0_49c45c8a38cd84b9aa7eeb9e6fde3008.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, сша, израиль, доха, джо байден, яхья синвар, абдель фаттах ас-сиси, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Цены на нефть, США, Израиль, Доха, Джо Байден, Яхья Синвар, Абдель Фаттах ас-Сиси, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден хочет заключить сделку по Газе до конца следующей недели, пишут СМИ

Axios: Байден нацелен на заключение сделки по Газе до конца следующей недели

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден хочет, чтобы сделка о прекращении огня в секторе Газа была заключена до конца следующей недели, сообщает издание Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников.
«
"Президент Байден нацелен на то, чтобы соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников было заключено к концу следующей недели", - пишет издание.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Отмечается, что параллельно с этим американский президент хочет сдержать Иран и ливанское движение "Хезболлах" от нападения на Израиль, которое может помешать переговорным усилиям.
По информации издания, Байден и его помощники считают, что они как никогда близки к сделке о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников, включая граждан США.
Американские и израильские чиновники заявили Axios, что на переговорах в Дохе стороны значительно продвинулись в разрешении остававшихся разногласий, однако высокопоставленный израильский чиновник подчеркивает, что подвижки были сделаны в переговорах между Израилем, США, а также катарскими и египетскими посредниками, в то время как остается неясным, согласно ли ХАМАС на выдвинутые предложения.
Согласно израильскому чиновнику, слова которого приводит издание, глава политбюро движения ХАМАС Яхья Синвар еще не ознакомился с результатами переговоров и не дал свой ответ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Ближний Восток на всех парах несется к большой войне
6 августа, 08:00
В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия.
В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
Автомобильное движение на площади Тахрир в Каире - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Посредники работают над устранением пробелов в переговорах по Газе
Вчера, 14:26
 
В миреЦены на нефтьСШАИзраильДохаДжо БайденЯхья СинварАбдель Фаттах ас-СисиХАМАСХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала