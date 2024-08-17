Рейтинг@Mail.ru
Германия сократит военную помощь Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/fas-1966757450.html
Германия сократит военную помощь Украине, пишут СМИ
Германия сократит военную помощь Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 17.08.2024
Германия сократит военную помощь Украине, пишут СМИ
Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T13:08
2024-08-17T13:08
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
россия
борис писториус
олаф шольц
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952220057_1487:0:3640:1211_1920x0_80_0_0_aea648b8f9cbc85b99b8d7e063ad0758.jpg
БЕРЛИН, 17 авг - РИА Новости. Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (F.A.S.) со ссылкой на документы. Причина этому - меры по сокращению расходов, принимаемыми ведомством канцлера и министерством финансов, сообщает газета. Уточняется, что уже одобренные материалы все еще будут поставляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ Олафа Шольца. По информации издания, соответствующую просьбу к министру обороны ФРГ Борису Писториусу в письме от 5 августа передал министр финансов Кристиан Линднер. Ситуация для Украины в ближайшее время может стать еще хуже, поскольку запланированная военная поддержка будет сокращена почти вдвое в следующем году, а в 2027 году - менее чем до десятой части от нынешнего объема, уточняет газета. При этом отмечается, что с точки зрения министерства финансов ФРГ все выглядит иначе. Из письма Линднера от 5 августа, которое имеется в распоряжении газеты, следует, что глава немецкого минфина не ожидает резкого прекращения финансирования Украины. Однако деньги теперь будут поступать не из федерального бюджета, а с замороженных депозитов российских центральных банков, поясняет издание. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966470343.html
https://ria.ru/20240816/kiev-1966438760.html
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
германия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952220057_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c63cc0c6a103c209d9d508cb1fef95ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, россия, борис писториус, олаф шольц, нато, кристиан линднер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, Борис Писториус, Олаф Шольц, НАТО, Кристиан Линднер
Германия сократит военную помощь Украине, пишут СМИ

FAS: Германия сократит военную помощь Украине согласно текущему бюджету

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 17 авг - РИА Новости. Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (F.A.S.) со ссылкой на документы.
Причина этому - меры по сокращению расходов, принимаемыми ведомством канцлера и министерством финансов, сообщает газета.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Зеленский поставил на карту все — и проиграл
16 августа, 08:00
Уточняется, что уже одобренные материалы все еще будут поставляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ Олафа Шольца.
По информации издания, соответствующую просьбу к министру обороны ФРГ Борису Писториусу в письме от 5 августа передал министр финансов Кристиан Линднер.
Ситуация для Украины в ближайшее время может стать еще хуже, поскольку запланированная военная поддержка будет сокращена почти вдвое в следующем году, а в 2027 году - менее чем до десятой части от нынешнего объема, уточняет газета.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Американцы и немцы топят Киев в четыре руки
16 августа, 08:00
При этом отмечается, что с точки зрения министерства финансов ФРГ все выглядит иначе. Из письма Линднера от 5 августа, которое имеется в распоряжении газеты, следует, что глава немецкого минфина не ожидает резкого прекращения финансирования Украины. Однако деньги теперь будут поступать не из федерального бюджета, а с замороженных депозитов российских центральных банков, поясняет издание.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
План Зеленского провалился
13 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаРоссияБорис ПисториусОлаф ШольцНАТОКристиан Линднер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала