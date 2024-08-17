https://ria.ru/20240817/fas-1966757450.html

Германия сократит военную помощь Украине, пишут СМИ

Германия сократит военную помощь Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 17.08.2024

Германия сократит военную помощь Украине, пишут СМИ

Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T13:08

2024-08-17T13:08

2024-08-17T13:08

специальная военная операция на украине

в мире

германия

украина

россия

борис писториус

олаф шольц

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952220057_1487:0:3640:1211_1920x0_80_0_0_aea648b8f9cbc85b99b8d7e063ad0758.jpg

БЕРЛИН, 17 авг - РИА Новости. Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (F.A.S.) со ссылкой на документы. Причина этому - меры по сокращению расходов, принимаемыми ведомством канцлера и министерством финансов, сообщает газета. Уточняется, что уже одобренные материалы все еще будут поставляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ Олафа Шольца. По информации издания, соответствующую просьбу к министру обороны ФРГ Борису Писториусу в письме от 5 августа передал министр финансов Кристиан Линднер. Ситуация для Украины в ближайшее время может стать еще хуже, поскольку запланированная военная поддержка будет сокращена почти вдвое в следующем году, а в 2027 году - менее чем до десятой части от нынешнего объема, уточняет газета. При этом отмечается, что с точки зрения министерства финансов ФРГ все выглядит иначе. Из письма Линднера от 5 августа, которое имеется в распоряжении газеты, следует, что глава немецкого минфина не ожидает резкого прекращения финансирования Украины. Однако деньги теперь будут поступать не из федерального бюджета, а с замороженных депозитов российских центральных банков, поясняет издание. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966470343.html

https://ria.ru/20240816/kiev-1966438760.html

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

германия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, германия, украина, россия, борис писториус, олаф шольц, нато, кристиан линднер