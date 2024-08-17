https://ria.ru/20240817/elektrosnabzhenie-1966717805.html

В Приморье полностью восстановили электроснабжение

В Приморье полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости, 17.08.2024

В Приморье полностью восстановили электроснабжение

Электроснабжение полностью восстановлено в Приморье, все потребители подключены, сообщили РИА Новости в Дальневосточной распределительной сетевой компании... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T02:02

2024-08-17T02:02

2024-08-17T02:46

приморский край

масштабное отключение света в приморье

происшествия

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - РИА Новости. Электроснабжение полностью восстановлено в Приморье, все потребители подключены, сообщили РИА Новости в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщают о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС."Энергетики ДРСК совместно со смежными сетевыми организациями работали в течение ночи и постепенно подключали к электроснабжению оставшуюся часть потребителей. В 6.58 (23.58 мск пятницы) все потребители подключены. Электросетевой комплекс ДРСК в Приморье работает в штатном режиме", - сообщил собеседник агентства.По его словам, поэтапные включения "производились по команде системного оператора и были необходимы для соблюдения режимов работы электрооборудования во избежание его повреждения". "Весь оперативный персонал находился на своих рабочих местах. Работа по подключению потребителей началась незамедлительно, сразу после восстановления связи энергосистемы Приморья с энергосистемой Дальнего Востока", - добавил он.Губернатор Приморья Олег Кожемяко в своем Тelegram-канале сообщил, что за ночь бригады энергетиков подключили к электроэнергии практически все объекты, остаются точечные отключения."Прошу сообщать об отключениях в комментариях, чтобы мы оперативно передавали информацию профильным специалистам", - призвал глава региона.

https://ria.ru/20240815/lep-1966411265.html

https://ria.ru/20240723/lugansk-1961493325.html

приморский край

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приморский край, масштабное отключение света в приморье, происшествия, олег кожемяко