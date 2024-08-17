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В Екатеринбурге при пожаре в многоэтажке спасли 23 человека - РИА Новости, 17.08.2024
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15:07 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/ekaterinburg-1966771880.html
В Екатеринбурге при пожаре в многоэтажке спасли 23 человека
В Екатеринбурге при пожаре в многоэтажке спасли 23 человека - РИА Новости, 17.08.2024
В Екатеринбурге при пожаре в многоэтажке спасли 23 человека
Сотрудники МЧС спасли 23 человека при пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге, всего были эвакуированы 232 человека, сообщает пресс-служба регионального ведомства. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T15:07
2024-08-17T15:07
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли 23 человека при пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге, всего были эвакуированы 232 человека, сообщает пресс-служба регионального ведомства. По данным ГУ МЧС по региону, в субботу в 8.52 мск в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании на улице Дорожная в Екатеринбурге. На площади 50 "квадратов" горела квартира на четвертом этаже 27-этажного дома. "Огнеборцы при помощи спасательных устройств спасли 23 человека, из них семь детей. Из здания были эвакуированы 232 человека", - уточняют в пресс-службе. В 10.28 открытое горение ликвидировали. На месте работали 44 человека и 14 единиц техники. Причину пожара устанавливают, добавили в главке.
https://ria.ru/20240726/pozhar-1962272312.html
https://ria.ru/20240503/spasenie-1943600384.html
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге при пожаре в многоэтажке спасли 23 человека

В Екатеринбурге спасли 23 человека при пожаре в многоэтажке на улице Дорожная

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПодъемно-спасательный автомобиль пожарной службы МЧС РФ
Подъемно-спасательный автомобиль пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Подъемно-спасательный автомобиль пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли 23 человека при пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге, всего были эвакуированы 232 человека, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
По данным ГУ МЧС по региону, в субботу в 8.52 мск в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании на улице Дорожная в Екатеринбурге. На площади 50 "квадратов" горела квартира на четвертом этаже 27-этажного дома.
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"Огнеборцы при помощи спасательных устройств спасли 23 человека, из них семь детей. Из здания были эвакуированы 232 человека", - уточняют в пресс-службе.
В 10.28 открытое горение ликвидировали. На месте работали 44 человека и 14 единиц техники. Причину пожара устанавливают, добавили в главке.
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