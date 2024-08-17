https://ria.ru/20240817/ekaterinburg-1966771880.html

В Екатеринбурге при пожаре в многоэтажке спасли 23 человека

В Екатеринбурге при пожаре в многоэтажке спасли 23 человека - РИА Новости, 17.08.2024

В Екатеринбурге при пожаре в многоэтажке спасли 23 человека

Сотрудники МЧС спасли 23 человека при пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге, всего были эвакуированы 232 человека, сообщает пресс-служба регионального ведомства. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T15:07

2024-08-17T15:07

2024-08-17T15:07

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли 23 человека при пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге, всего были эвакуированы 232 человека, сообщает пресс-служба регионального ведомства. По данным ГУ МЧС по региону, в субботу в 8.52 мск в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании на улице Дорожная в Екатеринбурге. На площади 50 "квадратов" горела квартира на четвертом этаже 27-этажного дома. "Огнеборцы при помощи спасательных устройств спасли 23 человека, из них семь детей. Из здания были эвакуированы 232 человека", - уточняют в пресс-службе. В 10.28 открытое горение ликвидировали. На месте работали 44 человека и 14 единиц техники. Причину пожара устанавливают, добавили в главке.

https://ria.ru/20240726/pozhar-1962272312.html

https://ria.ru/20240503/spasenie-1943600384.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)