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В Подмосковье в ДТП погибли три девушки - РИА Новости, 17.08.2024
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15:23 17.08.2024 (обновлено: 15:27 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/dtp-1966774319.html
В Подмосковье в ДТП погибли три девушки
В Подмосковье в ДТП погибли три девушки - РИА Новости, 17.08.2024
В Подмосковье в ДТП погибли три девушки
Три девушки погибли в ДТП на автодороге "Великодворье - поселок санатория "Озеро Белое", сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T15:23
2024-08-17T15:27
происшествия
московская область (подмосковье)
прокуратура московской области
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Три девушки погибли в ДТП на автодороге "Великодворье - поселок санатория "Озеро Белое", сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. "Шатурская городская прокуратура контролирует расследование уголовного дела по факту ДТП на автодороге "Великодворье - поселок санатория "Озеро Белое", в котором погибли три девушки. По предварительным данным, 16 августа 2024 года в 22.50 водитель легкового автомобиля не справилась с управлением, совершила съезд на правую обочину по ходу движения транспортного средства с последующим наездом на дерево и опрокидыванием". - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате 15-летняя девушка, ее 18-летняя сестра и их 19-летняя подруга - водитель автомобиля, погибли на месте происшествия.
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происшествия, московская область (подмосковье), прокуратура московской области
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Прокуратура Московской области
В Подмосковье в ДТП погибли три девушки

В ДТП на трассе Великодворье — поселок санатория "Озеро Белое" погибли 3 девушки

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramДТП на автодороге "Великодворье - поселок санатория "Озеро Белое"
ДТП на автодороге Великодворье - поселок санатория Озеро Белое - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
ДТП на автодороге "Великодворье - поселок санатория "Озеро Белое"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Три девушки погибли в ДТП на автодороге "Великодворье - поселок санатория "Озеро Белое", сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
«
"Шатурская городская прокуратура контролирует расследование уголовного дела по факту ДТП на автодороге "Великодворье - поселок санатория "Озеро Белое", в котором погибли три девушки. По предварительным данным, 16 августа 2024 года в 22.50 водитель легкового автомобиля не справилась с управлением, совершила съезд на правую обочину по ходу движения транспортного средства с последующим наездом на дерево и опрокидыванием". - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате 15-летняя девушка, ее 18-летняя сестра и их 19-летняя подруга - водитель автомобиля, погибли на месте происшествия.
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