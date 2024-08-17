https://ria.ru/20240817/dtp-1966774319.html

В Подмосковье в ДТП погибли три девушки

В Подмосковье в ДТП погибли три девушки - РИА Новости, 17.08.2024

В Подмосковье в ДТП погибли три девушки

Три девушки погибли в ДТП на автодороге "Великодворье - поселок санатория "Озеро Белое", сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T15:23

2024-08-17T15:23

2024-08-17T15:27

происшествия

московская область (подмосковье)

прокуратура московской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966774932_172:237:1045:728_1920x0_80_0_0_142a9a51ea5234c8bc3412d96eadf823.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Три девушки погибли в ДТП на автодороге "Великодворье - поселок санатория "Озеро Белое", сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. "Шатурская городская прокуратура контролирует расследование уголовного дела по факту ДТП на автодороге "Великодворье - поселок санатория "Озеро Белое", в котором погибли три девушки. По предварительным данным, 16 августа 2024 года в 22.50 водитель легкового автомобиля не справилась с управлением, совершила съезд на правую обочину по ходу движения транспортного средства с последующим наездом на дерево и опрокидыванием". - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате 15-летняя девушка, ее 18-летняя сестра и их 19-летняя подруга - водитель автомобиля, погибли на месте происшествия.

https://ria.ru/20240817/priangare-1966733489.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), прокуратура московской области