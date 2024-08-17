https://ria.ru/20240817/dtp-1966774319.html
В Подмосковье в ДТП погибли три девушки
В Подмосковье в ДТП погибли три девушки - РИА Новости, 17.08.2024
В Подмосковье в ДТП погибли три девушки
Три девушки погибли в ДТП на автодороге "Великодворье - поселок санатория "Озеро Белое", сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T15:23
2024-08-17T15:23
2024-08-17T15:27
происшествия
московская область (подмосковье)
прокуратура московской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966774932_172:237:1045:728_1920x0_80_0_0_142a9a51ea5234c8bc3412d96eadf823.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Три девушки погибли в ДТП на автодороге "Великодворье - поселок санатория "Озеро Белое", сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. "Шатурская городская прокуратура контролирует расследование уголовного дела по факту ДТП на автодороге "Великодворье - поселок санатория "Озеро Белое", в котором погибли три девушки. По предварительным данным, 16 августа 2024 года в 22.50 водитель легкового автомобиля не справилась с управлением, совершила съезд на правую обочину по ходу движения транспортного средства с последующим наездом на дерево и опрокидыванием". - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате 15-летняя девушка, ее 18-летняя сестра и их 19-летняя подруга - водитель автомобиля, погибли на месте происшествия.
https://ria.ru/20240817/priangare-1966733489.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966774932_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_57b163aa8ece962f3bac4beec171387a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), прокуратура московской области
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Прокуратура Московской области
В Подмосковье в ДТП погибли три девушки
В ДТП на трассе Великодворье — поселок санатория "Озеро Белое" погибли 3 девушки