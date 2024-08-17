https://ria.ru/20240817/dron-1966813805.html

Над Курской областью уничтожили украинский дрон

Над Курской областью уничтожили украинский дрон - РИА Новости, 17.08.2024

Над Курской областью уничтожили украинский дрон

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T20:57

2024-08-17T20:57

2024-08-17T21:01

специальная военная операция на украине

курская область

россия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщили в Минобороны России."Семнадцатого августа около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240817/zameshatelstvo-1966789751.html

курская область

россия

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курская область, россия