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Над Курской областью уничтожили украинский дрон
Над Курской областью уничтожили украинский дрон - РИА Новости, 17.08.2024
Над Курской областью уничтожили украинский дрон
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T20:57
2024-08-17T20:57
2024-08-17T21:01
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщили в Минобороны России."Семнадцатого августа около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240817/zameshatelstvo-1966789751.html
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курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия
Над Курской областью уничтожили украинский дрон
Минобороны: силы ПВО уничтожили украинский дрон над Курской областью