https://ria.ru/20240817/dominikana-1966723877.html
Посол Доминиканы не исключил запуска прямых рейсов в Россию в будущем
Посол Доминиканы не исключил запуска прямых рейсов в Россию в будущем - РИА Новости, 17.08.2024
Посол Доминиканы не исключил запуска прямых рейсов в Россию в будущем
Доминикана будет искать возможности запустить прямые рейсы в Россию, развивая авиационную отрасль, заявил РИА Новости посол республики в Москве Алехандро Ариас... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T05:41
2024-08-17T05:41
2024-08-17T05:41
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Доминикана будет искать возможности запустить прямые рейсы в Россию, развивая авиационную отрасль, заявил РИА Новости посол республики в Москве Алехандро Ариас Сарсуэла. "Я не исключаю, что в будущем динамика развития авиационной отрасли нашей страны поможет найти способы для возможного возобновления прямых рейсов в Доминиканскую Республику - это желание, которое я слышу ежедневно и которое подтверждает тот факт, что наша страна является одним из наиболее предпочтительных направлений для российских граждан", - сказал он в интервью агентству. По словам дипломата, в последние годы авиационная отрасль Доминиканской Республики сильно выросла, в основном - благодаря увеличению туристической активности в стране и возможности соединить все восемь международных аэропортов страны с рейсами из регионов, расположенных практически по всему миру. "Запуск новых авиамаршрутов между Доминиканской Республикой и Российской Федерацией будет зависеть от экономической целесообразности, финансовой привлекательности и логистических возможностей, которые будут определены частными авиакомпаниями по этому вопросу", - сказал он.
https://ria.ru/20231227/dominikana-1918360907.html
https://ria.ru/20240812/aeroflot-1965707607.html
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россия, доминикана, москва
Россия, Доминикана, Москва
Посол Доминиканы не исключил запуска прямых рейсов в Россию в будущем
Дипломат Сарсуэла: Доминикана будет работать над запуском прямых рейсов в Россию
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Доминикана будет искать возможности запустить прямые рейсы в Россию, развивая авиационную отрасль, заявил РИА Новости посол республики в Москве Алехандро Ариас Сарсуэла.
"Я не исключаю, что в будущем динамика развития авиационной отрасли нашей страны поможет найти способы для возможного возобновления прямых рейсов в Доминиканскую Республику - это желание, которое я слышу ежедневно и которое подтверждает тот факт, что наша страна является одним из наиболее предпочтительных направлений для российских граждан", - сказал он в интервью агентству.
По словам дипломата, в последние годы авиационная отрасль Доминиканской Республики сильно выросла, в основном - благодаря увеличению туристической активности в стране и возможности соединить все восемь международных аэропортов страны с рейсами из регионов, расположенных практически по всему миру.
"Запуск новых авиамаршрутов между Доминиканской Республикой и Российской Федерацией будет зависеть от экономической целесообразности, финансовой привлекательности и логистических возможностей, которые будут определены частными авиакомпаниями по этому вопросу", - сказал он.