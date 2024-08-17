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"Днепр" нанес огневое поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 17.08.2024
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13:26 17.08.2024 (обновлено: 13:31 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/dnepr-1966760253.html
"Днепр" нанес огневое поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
"Днепр" нанес огневое поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 17.08.2024
"Днепр" нанес огневое поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Подразделения группировки "Днепр" ВС РФ уничтожили за сутки до 75 боевиков ВСУ, две гаубицы США М777, сообщает в субботу министерство обороны России. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T13:26
2024-08-17T13:31
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" ВС РФ уничтожили за сутки до 75 боевиков ВСУ, две гаубицы США М777, сообщает в субботу министерство обороны России."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Пятизатки Запорожской области Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 75-ти военнослужащих, четыре автомобиля, две 155 мм гаубицы М777 производства США и 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Днепр" нанес огневое поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

ВСУ потеряли до 75 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" ВС РФ уничтожили за сутки до 75 боевиков ВСУ, две гаубицы США М777, сообщает в субботу министерство обороны России.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Пятизатки Запорожской области Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 75-ти военнослужащих, четыре автомобиля, две 155 мм гаубицы М777 производства США и 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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