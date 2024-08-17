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"Днепр" нанес огневое поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
"Днепр" нанес огневое поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 17.08.2024
"Днепр" нанес огневое поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Подразделения группировки "Днепр" ВС РФ уничтожили за сутки до 75 боевиков ВСУ, две гаубицы США М777, сообщает в субботу министерство обороны России. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T13:26
2024-08-17T13:26
2024-08-17T13:31
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" ВС РФ уничтожили за сутки до 75 боевиков ВСУ, две гаубицы США М777, сообщает в субботу министерство обороны России."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Пятизатки Запорожской области Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 75-ти военнослужащих, четыре автомобиля, две 155 мм гаубицы М777 производства США и 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Днепр" нанес огневое поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
ВСУ потеряли до 75 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"