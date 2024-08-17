https://ria.ru/20240817/britanija-1966782137.html

Британия успешно запустила в космос первый собственный военный спутник

Британия успешно запустила в космос первый собственный военный спутник - РИА Новости, 17.08.2024

Британия успешно запустила в космос первый собственный военный спутник

Космическое командование Великобритании провело минувшей ночью успешный запуск первого собственного разведывательного спутника Tyche, способного делать дневные... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T16:36

2024-08-17T16:36

2024-08-17T16:36

великобритания

земля

украина

spacex

космос - риа наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148492/15/1484921500_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_2384009c5d2e94ee55a317fc62b438da.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Космическое командование Великобритании провело минувшей ночью успешный запуск первого собственного разведывательного спутника Tyche, способного делать дневные снимки и видеозаписи Земли, говорится в заявлении, опубликованном в субботу британским правительством. "Минувшей ночью британский спутник для поддержки военных операций был успешно запущен в космос. Спутник, названный Tyche, является первым спутником Космического командования, который может делать дневные снимки и видеозаписи земной поверхности", - говорится в заявлении. Ожидается, что спутник усилит разведывательные возможности страны. "Как показал конфликт на Украине, использование космического пространства обладает решающим значением для военных операций. Tyche - первый спутник, запущенный в рамках космической программы министерства обороны по разведке, наблюдению и рекогносцировки, программа предусматривает создание спутниковых группировок и вспомогательных наземных систем к 2031 году", - говорится в тексте. Отмечается, что космические аппараты, помимо военных целей, будут использоваться для мониторинга стихийных бедствий, картографии и отслеживания последствий изменений климата. Спутник размером со стиральную машину будет работать на низкой околоземной орбите в течение пяти лет. Tyche был запущен с расположенной в Калифорнии военно-воздушной базы Ванденберг компанией SpaceX на ракете многоразового использования Falcon 9 в рамках миссии Transporter 11. Как сообщают британские СМИ, страна уже давно пользуется собственной современной системой спутниковой связи Skynet, однако для получения доступа к наблюдению и разведывательным снимкам британским вооруженным силам требовалось обращаться с просьбой к союзникам, в частности к Соединенным Штатам.

https://ria.ru/20240809/zemlja-1965088430.html

https://ria.ru/20240816/osvoenie-1966637511.html

великобритания

земля

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великобритания, земля, украина, spacex, космос - риа наука