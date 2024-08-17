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Британия успешно запустила в космос первый собственный военный спутник - РИА Новости, 17.08.2024
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16:36 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/britanija-1966782137.html
Британия успешно запустила в космос первый собственный военный спутник
Британия успешно запустила в космос первый собственный военный спутник - РИА Новости, 17.08.2024
Британия успешно запустила в космос первый собственный военный спутник
Космическое командование Великобритании провело минувшей ночью успешный запуск первого собственного разведывательного спутника Tyche, способного делать дневные... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T16:36
2024-08-17T16:36
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Космическое командование Великобритании провело минувшей ночью успешный запуск первого собственного разведывательного спутника Tyche, способного делать дневные снимки и видеозаписи Земли, говорится в заявлении, опубликованном в субботу британским правительством. "Минувшей ночью британский спутник для поддержки военных операций был успешно запущен в космос. Спутник, названный Tyche, является первым спутником Космического командования, который может делать дневные снимки и видеозаписи земной поверхности", - говорится в заявлении. Ожидается, что спутник усилит разведывательные возможности страны. "Как показал конфликт на Украине, использование космического пространства обладает решающим значением для военных операций. Tyche - первый спутник, запущенный в рамках космической программы министерства обороны по разведке, наблюдению и рекогносцировки, программа предусматривает создание спутниковых группировок и вспомогательных наземных систем к 2031 году", - говорится в тексте. Отмечается, что космические аппараты, помимо военных целей, будут использоваться для мониторинга стихийных бедствий, картографии и отслеживания последствий изменений климата. Спутник размером со стиральную машину будет работать на низкой околоземной орбите в течение пяти лет. Tyche был запущен с расположенной в Калифорнии военно-воздушной базы Ванденберг компанией SpaceX на ракете многоразового использования Falcon 9 в рамках миссии Transporter 11. Как сообщают британские СМИ, страна уже давно пользуется собственной современной системой спутниковой связи Skynet, однако для получения доступа к наблюдению и разведывательным снимкам британским вооруженным силам требовалось обращаться с просьбой к союзникам, в частности к Соединенным Штатам.
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великобритания, земля, украина, spacex, космос - риа наука
Великобритания, Земля, Украина, SpaceX, Космос - РИА Наука
Британия успешно запустила в космос первый собственный военный спутник

Британия успешно запустила в космос собственный военный спутник для разведки

© NASAВид с МКС
Вид с МКС - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© NASA
Вид с МКС . Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Космическое командование Великобритании провело минувшей ночью успешный запуск первого собственного разведывательного спутника Tyche, способного делать дневные снимки и видеозаписи Земли, говорится в заявлении, опубликованном в субботу британским правительством.
«
"Минувшей ночью британский спутник для поддержки военных операций был успешно запущен в космос. Спутник, названный Tyche, является первым спутником Космического командования, который может делать дневные снимки и видеозаписи земной поверхности", - говорится в заявлении.
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Ожидается, что спутник усилит разведывательные возможности страны.
«
"Как показал конфликт на Украине, использование космического пространства обладает решающим значением для военных операций. Tyche - первый спутник, запущенный в рамках космической программы министерства обороны по разведке, наблюдению и рекогносцировки, программа предусматривает создание спутниковых группировок и вспомогательных наземных систем к 2031 году", - говорится в тексте.
Отмечается, что космические аппараты, помимо военных целей, будут использоваться для мониторинга стихийных бедствий, картографии и отслеживания последствий изменений климата.
Спутник размером со стиральную машину будет работать на низкой околоземной орбите в течение пяти лет. Tyche был запущен с расположенной в Калифорнии военно-воздушной базы Ванденберг компанией SpaceX на ракете многоразового использования Falcon 9 в рамках миссии Transporter 11.
Как сообщают британские СМИ, страна уже давно пользуется собственной современной системой спутниковой связи Skynet, однако для получения доступа к наблюдению и разведывательным снимкам британским вооруженным силам требовалось обращаться с просьбой к союзникам, в частности к Соединенным Штатам.
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