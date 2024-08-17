https://ria.ru/20240817/bespilotniki-1966713575.html

Украинские дроны атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Украинские дроны атаковали два населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 17.08.2024

Украинские дроны атаковали два населенных пункта в Белгородской области

ВСУ обстреляли два белгородских села, в Дроновке Грайворонского городского округа сгорел частный дом, в Графовке Краснояружского района повреждены линии газо- и РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T00:19

2024-08-17T00:19

2024-08-17T01:11

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ВСУ обстреляли два белгородских села, в Дроновке Грайворонского городского округа сгорел частный дом, в Графовке Краснояружского района повреждены линии газо- и электроснабжения, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Ранее он сообщал, что ВСУ атаковали тремя дронами село Тишанка Волоконовского район и Байцуры Борисовского района в Белгородской области, была повреждена ЛЭП в одном селе и крыша дома - в другом. Губернатор отмечал, что сведений о пострадавших не поступало."Два пункта нашей области подверглись обстрелам со стороны ВСУ. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что в селе Дроновка Грайворонского городского округа в результате прямого попадания снаряда загорелся частный дом, начавшийся пожар оперативно потушен собственником с помощью выданного ранее огнетушителя. Помимо этого, в селе Графовка Краснояружского района в результате обстрела есть повреждения на линиях газо- и электроснабжения, на одной из улиц отсутствует электричество."Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - заключил губернатор.

https://ria.ru/20240813/belgorod-1966017356.html

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вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, россия