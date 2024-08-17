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Украинские дроны атаковали два населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 17.08.2024
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00:19 17.08.2024 (обновлено: 01:11 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/bespilotniki-1966713575.html
Украинские дроны атаковали два населенных пункта в Белгородской области
Украинские дроны атаковали два населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 17.08.2024
Украинские дроны атаковали два населенных пункта в Белгородской области
ВСУ обстреляли два белгородских села, в Дроновке Грайворонского городского округа сгорел частный дом, в Графовке Краснояружского района повреждены линии газо- и РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T00:19
2024-08-17T01:11
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
вячеслав гладков
россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ВСУ обстреляли два белгородских села, в Дроновке Грайворонского городского округа сгорел частный дом, в Графовке Краснояружского района повреждены линии газо- и электроснабжения, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Ранее он сообщал, что ВСУ атаковали тремя дронами село Тишанка Волоконовского район и Байцуры Борисовского района в Белгородской области, была повреждена ЛЭП в одном селе и крыша дома - в другом. Губернатор отмечал, что сведений о пострадавших не поступало."Два пункта нашей области подверглись обстрелам со стороны ВСУ. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что в селе Дроновка Грайворонского городского округа в результате прямого попадания снаряда загорелся частный дом, начавшийся пожар оперативно потушен собственником с помощью выданного ранее огнетушителя. Помимо этого, в селе Графовка Краснояружского района в результате обстрела есть повреждения на линиях газо- и электроснабжения, на одной из улиц отсутствует электричество."Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20240813/belgorod-1966017356.html
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вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия
Украинские дроны атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Гладков: БПЛА ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖелезобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде
Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ВСУ обстреляли два белгородских села, в Дроновке Грайворонского городского округа сгорел частный дом, в Графовке Краснояружского района повреждены линии газо- и электроснабжения, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее он сообщал, что ВСУ атаковали тремя дронами село Тишанка Волоконовского район и Байцуры Борисовского района в Белгородской области, была повреждена ЛЭП в одном селе и крыша дома - в другом. Губернатор отмечал, что сведений о пострадавших не поступало.
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"Два пункта нашей области подверглись обстрелам со стороны ВСУ. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в селе Дроновка Грайворонского городского округа в результате прямого попадания снаряда загорелся частный дом, начавшийся пожар оперативно потушен собственником с помощью выданного ранее огнетушителя. Помимо этого, в селе Графовка Краснояружского района в результате обстрела есть повреждения на линиях газо- и электроснабжения, на одной из улиц отсутствует электричество.
"Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - заключил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородская областьВячеслав ГладковРоссия
 
 
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