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В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина
В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина - РИА Новости, 17.08.2024
В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина
Мужчина получил ранение в результате атаки украинского беспилотника на легковую машину в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T20:49
2024-08-17T20:49
2024-08-17T20:56
специальная военная операция на украине
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белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате атаки украинского беспилотника на легковую машину в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В селе Новая Таволжанка БПЛА нанес удар по легковому автомобилю. Пострадал водитель. Мужчину с осколочным ранением плеча бригада скорой доставила в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи он отпущен домой, госпитализация не потребовалась. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков в Telegram-канале. Кроме того, по информации губернатора, в трех частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также повреждена легковая машина после атаки двух дронов в селе Терезовка. "Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина
В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина
Гладков сообщил о ранении водителя автомобиля при атаке дрона в Новой Таволжанке