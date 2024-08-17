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В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина - РИА Новости, 17.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:49 17.08.2024 (обновлено: 20:56 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/bespilotnik-1966811785.html
В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина
В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина - РИА Новости, 17.08.2024
В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина
Мужчина получил ранение в результате атаки украинского беспилотника на легковую машину в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T20:49
2024-08-17T20:56
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате атаки украинского беспилотника на легковую машину в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В селе Новая Таволжанка БПЛА нанес удар по легковому автомобилю. Пострадал водитель. Мужчину с осколочным ранением плеча бригада скорой доставила в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи он отпущен домой, госпитализация не потребовалась. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков в Telegram-канале. Кроме того, по информации губернатора, в трех частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также повреждена легковая машина после атаки двух дронов в селе Терезовка. "Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина
В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина

Гладков сообщил о ранении водителя автомобиля при атаке дрона в Новой Таволжанке

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramАтака украинского беспилотника на легковую машину в селе Новая Таволжанка Белгородской области
Атака украинского беспилотника на легковую машину в селе Новая Таволжанка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Атака украинского беспилотника на легковую машину в селе Новая Таволжанка Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате атаки украинского беспилотника на легковую машину в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"В селе Новая Таволжанка БПЛА нанес удар по легковому автомобилю. Пострадал водитель. Мужчину с осколочным ранением плеча бригада скорой доставила в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи он отпущен домой, госпитализация не потребовалась. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков в Telegram-канале.
Кроме того, по информации губернатора, в трех частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также повреждена легковая машина после атаки двух дронов в селе Терезовка.
"Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - добавил Гладков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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