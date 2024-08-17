https://ria.ru/20240817/bespilotnik-1966811785.html

В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина

В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина - РИА Новости, 17.08.2024

В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина

Мужчина получил ранение в результате атаки украинского беспилотника на легковую машину в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T20:49

2024-08-17T20:49

2024-08-17T20:56

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате атаки украинского беспилотника на легковую машину в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В селе Новая Таволжанка БПЛА нанес удар по легковому автомобилю. Пострадал водитель. Мужчину с осколочным ранением плеча бригада скорой доставила в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи он отпущен домой, госпитализация не потребовалась. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков в Telegram-канале. Кроме того, по информации губернатора, в трех частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также повреждена легковая машина после атаки двух дронов в селе Терезовка. "Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - добавил Гладков.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина