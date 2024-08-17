https://ria.ru/20240817/bespilotnik-1966782313.html
Над Белгородской областью уничтожили еще один украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 17.08.2024
Над Белгородской областью уничтожили еще один украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T16:36
2024-08-17T16:36
2024-08-17T16:37
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Семнадцатого августа около 15.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Над Белгородской областью уничтожили еще один украинский беспилотник
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