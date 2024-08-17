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В Белгородской области уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 17.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:34 17.08.2024 (обновлено: 14:41 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/bespilotnik-1966767379.html
В Белгородской области уничтожили еще один беспилотник
В Белгородской области уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 17.08.2024
В Белгородской области уничтожили еще один беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, попытка Киева устроить террористическую атаку на территории РФ... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:34
2024-08-17T14:41
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, попытка Киева устроить террористическую атаку на территории РФ пресечена, сообщили в Минобороны России."Семнадцатого августа около 14.05 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240816/donetsk-1966639182.html
белгородская область
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белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
В Белгородской области уничтожили еще один беспилотник

ПВО сбила еще один украинский беспилотник в Белгородской области

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащая в командном пункте
Военнослужащая в командном пункте - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащая в командном пункте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, попытка Киева устроить террористическую атаку на территории РФ пресечена, сообщили в Минобороны России.
"Семнадцатого августа около 14.05 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Украинский дрон сбит над гипермаркетом Галактика в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Над атакованным ВСУ гипермаркетом в Донецке сбили беспилотник
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияБезопасность
 
 
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