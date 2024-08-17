https://ria.ru/20240817/bespilotnik-1966767379.html
В Белгородской области уничтожили еще один беспилотник
В Белгородской области уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 17.08.2024
В Белгородской области уничтожили еще один беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, попытка Киева устроить террористическую атаку на территории РФ... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:34
2024-08-17T14:34
2024-08-17T14:41
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, попытка Киева устроить террористическую атаку на территории РФ пресечена, сообщили в Минобороны России."Семнадцатого августа около 14.05 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240816/donetsk-1966639182.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
В Белгородской области уничтожили еще один беспилотник
ПВО сбила еще один украинский беспилотник в Белгородской области