https://ria.ru/20240817/bespilotnik-1966767379.html

В Белгородской области уничтожили еще один беспилотник

В Белгородской области уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 17.08.2024

В Белгородской области уничтожили еще один беспилотник

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, попытка Киева устроить террористическую атаку на территории РФ... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T14:34

2024-08-17T14:34

2024-08-17T14:41

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, попытка Киева устроить террористическую атаку на территории РФ пресечена, сообщили в Минобороны России."Семнадцатого августа около 14.05 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240816/donetsk-1966639182.html

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, россия, безопасность