https://ria.ru/20240817/bespilotnik-1966763868.html

В Белгородской области сбили беспилотник

В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 17.08.2024

В Белгородской области сбили беспилотник

Дежурные средства российской ПВО предотвратили террористическую атаку, которую Киев хотел устроить на территории РФ, сбив беспилотник ВСУ над Белгородской... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T14:09

2024-08-17T14:09

2024-08-17T14:10

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО предотвратили террористическую атаку, которую Киев хотел устроить на территории РФ, сбив беспилотник ВСУ над Белгородской областью, сообщает Минобороны России."Семнадцатого августа около 13.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240816/donetsk-1966639182.html

белгородская область

россия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

белгородская область, россия, происшествия