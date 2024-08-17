https://ria.ru/20240817/bespilotnik-1966763868.html
В Белгородской области сбили беспилотник
В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 17.08.2024
В Белгородской области сбили беспилотник
Дежурные средства российской ПВО предотвратили террористическую атаку, которую Киев хотел устроить на территории РФ, сбив беспилотник ВСУ над Белгородской... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:09
2024-08-17T14:09
2024-08-17T14:10
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО предотвратили террористическую атаку, которую Киев хотел устроить на территории РФ, сбив беспилотник ВСУ над Белгородской областью, сообщает Минобороны России."Семнадцатого августа около 13.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240816/donetsk-1966639182.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Происшествия
В Белгородской области сбили беспилотник
ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области