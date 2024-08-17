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В Белгородской области ночью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 17.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:43 17.08.2024 (обновлено: 07:48 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/bespilotnik-1966729080.html
В Белгородской области ночью уничтожили беспилотник
В Белгородской области ночью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 17.08.2024
В Белгородской области ночью уничтожили беспилотник
Дежурные средства российской ПВО в ночь на субботу уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T07:43
2024-08-17T07:48
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в ночь на субботу уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен БПЛА самолетного типа над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
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белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
В Белгородской области ночью уничтожили беспилотник

Минобороны: ПВО ночью сбила в Белгородской области БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" ЦВО в зоне СВО
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела -10 ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" ЦВО в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в ночь на субботу уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен БПЛА самолетного типа над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью
Вчера, 21:23
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияБезопасность
 
 
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