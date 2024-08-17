https://ria.ru/20240817/bespilotnik-1966729080.html
В Белгородской области ночью уничтожили беспилотник
В Белгородской области ночью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 17.08.2024
В Белгородской области ночью уничтожили беспилотник
Дежурные средства российской ПВО в ночь на субботу уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T07:43
2024-08-17T07:43
2024-08-17T07:48
специальная военная операция на украине
белгородская область
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безопасность
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в ночь на субботу уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен БПЛА самолетного типа над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240816/bespilotnik-1966697622.html
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белгородская область, россия, безопасность
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В Белгородской области ночью уничтожили беспилотник
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