https://ria.ru/20240817/belorussiya-1966805264.html

Постпред Белоруссии рассказал генсеку ООН об инциденте с беспилотниками ВСУ

Постпред Белоруссии рассказал генсеку ООН об инциденте с беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024

Постпред Белоруссии рассказал генсеку ООН об инциденте с беспилотниками ВСУ

Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков встретился с генсеком организации Антониу Гутеррешем, проинформировал об инциденте с украинскими дронами и... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T19:37

2024-08-17T19:37

2024-08-17T19:43

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МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков встретился с генсеком организации Антониу Гутеррешем, проинформировал об инциденте с украинскими дронами и предпринятых Минском мерах, сообщила в субботу пресс-служба белорусского МИД."Постоянный представитель Республики Беларусь при ООН Валентин Рыбаков встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем для информирования руководителя всемирной организации о нарушении Украиной 9 августа 2024 года воздушного пространства Беларуси и о мерах, предпринятых в этой связи белорусской стороной", - говорится в сообщении.Согласно ему, "в ходе встречи руководитель белорусской миссии в ООН подчеркнул, что провокация со стороны Украины представляет собой опасные действия по расширению зоны конфликта с попыткой вовлечения в него Беларуси, неизменно выступающей за урегулирование кризиса и прекращение кровопролития".Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в 9 августа над территорией республики были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими коллегами над территорией РФ. Глава государства назвал это провокацией, заметив, что "без ответа любые провокации не останутся". Министр обороны Белоруссии сообщил, что Лукашенко дал указание усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965974464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, оон, вооруженные силы украины