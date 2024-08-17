https://ria.ru/20240817/belorussiya-1966805264.html
Постпред Белоруссии рассказал генсеку ООН об инциденте с беспилотниками ВСУ
Постпред Белоруссии рассказал генсеку ООН об инциденте с беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024
Постпред Белоруссии рассказал генсеку ООН об инциденте с беспилотниками ВСУ
Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков встретился с генсеком организации Антониу Гутеррешем, проинформировал об инциденте с украинскими дронами и... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T19:37
2024-08-17T19:37
2024-08-17T19:43
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МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков встретился с генсеком организации Антониу Гутеррешем, проинформировал об инциденте с украинскими дронами и предпринятых Минском мерах, сообщила в субботу пресс-служба белорусского МИД."Постоянный представитель Республики Беларусь при ООН Валентин Рыбаков встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем для информирования руководителя всемирной организации о нарушении Украиной 9 августа 2024 года воздушного пространства Беларуси и о мерах, предпринятых в этой связи белорусской стороной", - говорится в сообщении.Согласно ему, "в ходе встречи руководитель белорусской миссии в ООН подчеркнул, что провокация со стороны Украины представляет собой опасные действия по расширению зоны конфликта с попыткой вовлечения в него Беларуси, неизменно выступающей за урегулирование кризиса и прекращение кровопролития".Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в 9 августа над территорией республики были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими коллегами над территорией РФ. Глава государства назвал это провокацией, заметив, что "без ответа любые провокации не останутся". Министр обороны Белоруссии сообщил, что Лукашенко дал указание усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965974464.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, оон, вооруженные силы украины
В мире, Белоруссия, ООН, Вооруженные силы Украины
Постпред Белоруссии рассказал генсеку ООН об инциденте с беспилотниками ВСУ
Постпред Белоруссии на встрече с Гутеррешом рассказал об инциденте с дронами ВСУ
МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков встретился с генсеком организации Антониу Гутеррешем, проинформировал об инциденте с украинскими дронами и предпринятых Минском мерах, сообщила в субботу пресс-служба белорусского МИД.
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"Постоянный представитель Республики Беларусь при ООН Валентин Рыбаков встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем для информирования руководителя всемирной организации о нарушении Украиной 9 августа 2024 года воздушного пространства Беларуси и о мерах, предпринятых в этой связи белорусской стороной", - говорится в сообщении.
Согласно ему, "в ходе встречи руководитель белорусской миссии в ООН подчеркнул, что провокация со стороны Украины представляет собой опасные действия по расширению зоны конфликта с попыткой вовлечения в него Беларуси, неизменно выступающей за урегулирование кризиса и прекращение кровопролития".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в 9 августа над территорией республики были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими коллегами над территорией РФ. Глава государства назвал это провокацией, заметив, что "без ответа любые провокации не останутся". Министр обороны Белоруссии сообщил, что Лукашенко дал указание усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.