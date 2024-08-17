Рейтинг@Mail.ru
ЦИК Белоруссии готов к проведению президентских выборов - РИА Новости, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/belorussiya-1966749322.html
ЦИК Белоруссии готов к проведению президентских выборов
ЦИК Белоруссии готов к проведению президентских выборов - РИА Новости, 17.08.2024
ЦИК Белоруссии готов к проведению президентских выборов
ЦИК Белоруссии готов к проведению президентских выборов в любой момент, определенные организационные и подготовительные мероприятия уже проводятся, заявил... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T11:48
2024-08-17T11:48
в мире
белоруссия
игорь карпенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745994847_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9a580c326130be5724c062ccdc699ef8.jpg
МИНСК, 17 авг - РИА Новости. ЦИК Белоруссии готов к проведению президентских выборов в любой момент, определенные организационные и подготовительные мероприятия уже проводятся, заявил председатель Центризбиркома Игорь Карпенко. "В соответствии с законодательством, отталкиваясь от инаугурации президента Республики Беларусь в 2020 году, последняя дата проведения выборов президента - не позднее 20 июля 2025 года. Решение о назначении выборов принимает Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь (нижняя палата парламента - ред.). Поэтому будем ждать решения Палаты представителей. ЦИК готов к проведению выборов в любой момент", - приводит слова Карпенко агентство Белта. По его словам, ЦИК уже подготовлены методические рекомендации. "Мы обучаем потенциальных организаторов выборов. На базе Академии управления при президенте организованы соответствующие курсы. Мы развернули подобные курсы на базе институтов развития образования в регионах", - сказал глава ЦИК. Он напомнил, что в предыдущую избирательной кампанию, в единый день голосования на местных и парламентских выборах, почти 70 тысяч человек было задействовано только в работе избирательных комиссий. "Это огромная армия общественников и, конечно, надо где-то нюансы измененного избирательного законодательства изучить, технологические подходы, единообразное применение этого законодательства на практике голосования. Эта работа тоже ведется", - подчеркнул глава ЦИК. "Мы, естественно, работаем с территориями по определению мест, где будут проходить выборы, то есть участки для голосования. Что-то надо подремонтировать, какое-то оборудование закупить дополнительное. Мы планомерно работаем в этом направлении", - подчеркнул он. "И это обычное явление, когда после проведения одних выборов ЦИК начинает подготовку к следующим выборам после истечения срока полномочий того или иного органа, который избирается", - добавил Карпенко.
https://ria.ru/20240305/lukashenko-1931305658.html
https://ria.ru/20240714/belorussiya-1959646243.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745994847_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_40cdd0b07214d05d26639cbe023c4299.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, игорь карпенко
В мире, Белоруссия, Игорь Карпенко
ЦИК Белоруссии готов к проведению президентских выборов

Глава ЦИК Белоруссии заявил, что комиссия готова провести выборы в любой момент

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Минск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 авг - РИА Новости. ЦИК Белоруссии готов к проведению президентских выборов в любой момент, определенные организационные и подготовительные мероприятия уже проводятся, заявил председатель Центризбиркома Игорь Карпенко.
"В соответствии с законодательством, отталкиваясь от инаугурации президента Республики Беларусь в 2020 году, последняя дата проведения выборов президента - не позднее 20 июля 2025 года. Решение о назначении выборов принимает Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь (нижняя палата парламента - ред.). Поэтому будем ждать решения Палаты представителей. ЦИК готов к проведению выборов в любой момент", - приводит слова Карпенко агентство Белта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Лукашенко заявил, что соответствует критериям, чтобы быть президентом
5 марта, 19:05
По его словам, ЦИК уже подготовлены методические рекомендации. "Мы обучаем потенциальных организаторов выборов. На базе Академии управления при президенте организованы соответствующие курсы. Мы развернули подобные курсы на базе институтов развития образования в регионах", - сказал глава ЦИК.
Он напомнил, что в предыдущую избирательной кампанию, в единый день голосования на местных и парламентских выборах, почти 70 тысяч человек было задействовано только в работе избирательных комиссий.
"Это огромная армия общественников и, конечно, надо где-то нюансы измененного избирательного законодательства изучить, технологические подходы, единообразное применение этого законодательства на практике голосования. Эта работа тоже ведется", - подчеркнул глава ЦИК.
"Мы, естественно, работаем с территориями по определению мест, где будут проходить выборы, то есть участки для голосования. Что-то надо подремонтировать, какое-то оборудование закупить дополнительное. Мы планомерно работаем в этом направлении", - подчеркнул он.
"И это обычное явление, когда после проведения одних выборов ЦИК начинает подготовку к следующим выборам после истечения срока полномочий того или иного органа, который избирается", - добавил Карпенко.
Экс-глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Экс-глава ЦИК Белоруссии рассказала, какими видит выборы в 2025 году
14 июля, 21:40
 
В миреБелоруссияИгорь Карпенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала