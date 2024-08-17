https://ria.ru/20240817/belorussija-1966818211.html

В Белоруссии заявили о продолжении процесса помилования оппозиционеров

В Белоруссии заявили о продолжении процесса помилования оппозиционеров - РИА Новости, 17.08.2024

В Белоруссии заявили о продолжении процесса помилования оппозиционеров

Глава информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский, который ранее по поручению президента Белоруссии Александра РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T21:56

2024-08-17T21:56

2024-08-17T22:11

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МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Глава информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский, который ранее по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко готовил списки людей из числа оппозиционеров для возможного помилования, заявил, что процесс помилования главой республики осужденных за преступления протестной направленности продолжится. "Эти акты гуманизма продолжатся", - сказал Воскресенский в интервью телеканалу "Беларусь 1". Он обратил внимание, что в сентябре в Белоруссии будет отмечаться День народного единства, к которому могут быть приурочены новые решения о помиловании участников протестов оппозиции после президентских выборов в 2020 году. "Наверняка президент даст шанс еще определенному количеству… Если раньше этих обращений (с просьбами о помиловании – ред.) были десятки, то сейчас их сотни. Практически в настоящее время порядка 900 обращений уже поступило в адрес белорусских властей. Все хотят выйти на свободу", - подчеркнул Воскресенский. Он опроверг, что нынешние акты помилования связаны с работой выехавших за пределы Белоруссии оппозиционеров с западными дипломатами, политиками и с давлением со стороны Запада на официальные власти в Белоруссии. "Они могут работать хоть с послами, хоть с Папой Римским, но белорусская власть четко заявила свою позицию, что под давлением у нас не делается ничего. Хотел бы отвергнуть все эти предположения, что сбежавшие экстремисты имеют какое-то отношение… Никакое отношение к этому процессу они не имеют", - сказал Воскресенский. Пресс-служба главы белорусского государства сообщила в пятницу, что Лукашенко 16 августа подписал указ о помиловании 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности. В числе помилованных 14 женщин и 16 мужчин, некоторые из них имеют серьезные заболевания, есть люди пенсионного возраста, говорилось в сообщении. Подчеркивалось, что "все они признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни". В сообщении имена помилованных не назывались. Лукашенко заявил 2 июля, что в ближайшие дни на свободу могут выйти тяжелобольные, прежде всего с онкологическими заболеваниями, осужденные в стране оппозиционеры, участвовавшие в протестах в 2020 году. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20240731/kriger-1963273829.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, папа римский