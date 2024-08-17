https://ria.ru/20240817/bayden-1966721895.html

Байден признал, что не знает возможных сроков по прекращению огня в Газе

Байден признал, что не знает возможных сроков по прекращению огня в Газе - РИА Новости, 17.08.2024

Байден признал, что не знает возможных сроков по прекращению огня в Газе

Президент США Джо Байден признал, что не знает, когда в секторе Газа начнется прекращение огня, несмотря на готовность соответствующей сделки между Израилем и... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T04:27

2024-08-17T04:27

2024-08-17T04:27

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден признал, что не знает, когда в секторе Газа начнется прекращение огня, несмотря на готовность соответствующей сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС совместно с международной группой переговорщиков. "Это еще предстоит выяснить", - сообщил он журналистам пула Белого дома в ответ на вопрос, когда начнет действовать соглашение о прекращении огня в Газе. Как отметил американский лидер, он с оптимизмом смотрит на перспективу сторон договориться и уточнил, что остается "пара вопросов", которые необходимо согласовать. В пятницу высокопоставленный представитель администрации США заявил журналистам, что стороны переговоров в Дохе по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложниками смогли устранить оставшиеся разногласия, и теперь договоренность готова к подписанию. Чиновник проинформировал, что представители США и стран-партнеров до конца следующей недели проведут встречу в столице Египта городе Каир с целью финализировать достигнутую договоренность "раз и навсегда".

https://ria.ru/20240816/soglashenie-1966706056.html

https://ria.ru/20240816/bayden-1966680531.html

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сша, израиль, доха, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире