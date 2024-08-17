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Байден признал, что не знает возможных сроков по прекращению огня в Газе - РИА Новости, 17.08.2024
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04:27 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/bayden-1966721895.html
Байден признал, что не знает возможных сроков по прекращению огня в Газе
Байден признал, что не знает возможных сроков по прекращению огня в Газе - РИА Новости, 17.08.2024
Байден признал, что не знает возможных сроков по прекращению огня в Газе
Президент США Джо Байден признал, что не знает, когда в секторе Газа начнется прекращение огня, несмотря на готовность соответствующей сделки между Израилем и... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T04:27
2024-08-17T04:27
сша
израиль
доха
джо байден
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден признал, что не знает, когда в секторе Газа начнется прекращение огня, несмотря на готовность соответствующей сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС совместно с международной группой переговорщиков. "Это еще предстоит выяснить", - сообщил он журналистам пула Белого дома в ответ на вопрос, когда начнет действовать соглашение о прекращении огня в Газе. Как отметил американский лидер, он с оптимизмом смотрит на перспективу сторон договориться и уточнил, что остается "пара вопросов", которые необходимо согласовать. В пятницу высокопоставленный представитель администрации США заявил журналистам, что стороны переговоров в Дохе по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложниками смогли устранить оставшиеся разногласия, и теперь договоренность готова к подписанию. Чиновник проинформировал, что представители США и стран-партнеров до конца следующей недели проведут встречу в столице Египта городе Каир с целью финализировать достигнутую договоренность "раз и навсегда".
https://ria.ru/20240816/soglashenie-1966706056.html
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сша, израиль, доха, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
США, Израиль, Доха, Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Байден признал, что не знает возможных сроков по прекращению огня в Газе

Байден признал, что не знает, когда наступит прекращение огня в Газе

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время обращения к нации
Президент США Джо Байден во время обращения к нации - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время обращения к нации. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден признал, что не знает, когда в секторе Газа начнется прекращение огня, несмотря на готовность соответствующей сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС совместно с международной группой переговорщиков.
"Это еще предстоит выяснить", - сообщил он журналистам пула Белого дома в ответ на вопрос, когда начнет действовать соглашение о прекращении огня в Газе.
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Соглашение по прекращению огня в Газе готово к подписанию, заявили США
Вчера, 22:39
Как отметил американский лидер, он с оптимизмом смотрит на перспективу сторон договориться и уточнил, что остается "пара вопросов", которые необходимо согласовать.
В пятницу высокопоставленный представитель администрации США заявил журналистам, что стороны переговоров в Дохе по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложниками смогли устранить оставшиеся разногласия, и теперь договоренность готова к подписанию.
Чиновник проинформировал, что представители США и стран-партнеров до конца следующей недели проведут встречу в столице Египта городе Каир с целью финализировать достигнутую договоренность "раз и навсегда".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Соглашение о прекращении огня в Газе близко как никогда, заявил Байден
Вчера, 19:25
 
СШАИзраильДохаДжо БайденХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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