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В Армении зафиксировали 20 случаев лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 17.08.2024
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18:30 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/armenija-1966796234.html
В Армении зафиксировали 20 случаев лихорадки Западного Нила
В Армении зафиксировали 20 случаев лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 17.08.2024
В Армении зафиксировали 20 случаев лихорадки Западного Нила
Двадцать случаев лихорадки Западного Нила зафиксировано в Армении, один больной скончался, сообщил замдиректора Национального центра по контролю и профилактике... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T18:30
2024-08-17T18:30
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ЕРЕВАН, 17 авг - РИА Новости. Двадцать случаев лихорадки Западного Нила зафиксировано в Армении, один больной скончался, сообщил замдиректора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Сергей Чахмахчян. "В Армении, по последним данным, зафиксировано 20 случаев лихорадки Западного Нила с одним летальным исходом", - приводит слова специалиста Sputnik Армения. По его словам, эта болезнь известна давно, однако в Армении она не распространена. Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. Переносчиками вируса являются комары.
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в мире, армения, африка, америка, sputnik армения
В мире, Армения, Африка, Америка, Sputnik Армения
В Армении зафиксировали 20 случаев лихорадки Западного Нила

В Армении зафиксировали 20 случаев лихорадки Западного Нила, один человек умер

© SputnikАвтомобиль скорой помощи в Армении
Автомобиль скорой помощи в Армении - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
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Автомобиль скорой помощи в Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 17 авг - РИА Новости. Двадцать случаев лихорадки Западного Нила зафиксировано в Армении, один больной скончался, сообщил замдиректора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Сергей Чахмахчян.
«
"В Армении, по последним данным, зафиксировано 20 случаев лихорадки Западного Нила с одним летальным исходом", - приводит слова специалиста Sputnik Армения.
По его словам, эта болезнь известна давно, однако в Армении она не распространена.
Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. Переносчиками вируса являются комары.
Комар-переносчик лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
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26 июля, 22:24
 
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