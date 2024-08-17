https://ria.ru/20240817/armenija-1966796234.html

В Армении зафиксировали 20 случаев лихорадки Западного Нила

В Армении зафиксировали 20 случаев лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 17.08.2024

В Армении зафиксировали 20 случаев лихорадки Западного Нила

Двадцать случаев лихорадки Западного Нила зафиксировано в Армении, один больной скончался, сообщил замдиректора Национального центра по контролю и профилактике... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T18:30

2024-08-17T18:30

2024-08-17T18:30

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ЕРЕВАН, 17 авг - РИА Новости. Двадцать случаев лихорадки Западного Нила зафиксировано в Армении, один больной скончался, сообщил замдиректора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Сергей Чахмахчян. "В Армении, по последним данным, зафиксировано 20 случаев лихорадки Западного Нила с одним летальным исходом", - приводит слова специалиста Sputnik Армения. По его словам, эта болезнь известна давно, однако в Армении она не распространена. Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. Переносчиками вируса являются комары.

https://ria.ru/20240726/likhoradka-1962292343.html

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