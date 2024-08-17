https://ria.ru/20240817/arbatskaya-1966754221.html

На станции московского метро "Арбатская" отрегулировали гермозатвор

На станции московского метро "Арбатская" отрегулировали гермозатвор - РИА Новости, 17.08.2024

На станции московского метро "Арбатская" отрегулировали гермозатвор

Гермозатвор отрегулировали на станции московского метро "Арбатская", переход открыт, пересадка со станции осуществляется в обычном режиме, сообщает столичный... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T12:34

2024-08-17T12:34

2024-08-17T12:34

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москва

происшествия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Гермозатвор отрегулировали на станции московского метро "Арбатская", переход открыт, пересадка со станции осуществляется в обычном режиме, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее дептранс сообщал, что в переходе станции метро Москвы "Арбатская" произошло кратковременное срабатывание системы управления защитным затвором. Станция Арбатско-Покровской линии работает штатно, пересадка с "Арбатской" временно осуществлялась через "Боровицкую". "Гермозатвор оперативно отрегулирован работниками метрополитена. Переход открыт. Пересадка со станции "Арбатская" осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении дептранса.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, москва, происшествия