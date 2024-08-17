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На станции московского метро "Арбатская" отрегулировали гермозатвор - РИА Новости, 17.08.2024
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12:34 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/arbatskaya-1966754221.html
На станции московского метро "Арбатская" отрегулировали гермозатвор
На станции московского метро "Арбатская" отрегулировали гермозатвор - РИА Новости, 17.08.2024
На станции московского метро "Арбатская" отрегулировали гермозатвор
Гермозатвор отрегулировали на станции московского метро "Арбатская", переход открыт, пересадка со станции осуществляется в обычном режиме, сообщает столичный... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T12:34
2024-08-17T12:34
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Гермозатвор отрегулировали на станции московского метро "Арбатская", переход открыт, пересадка со станции осуществляется в обычном режиме, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее дептранс сообщал, что в переходе станции метро Москвы "Арбатская" произошло кратковременное срабатывание системы управления защитным затвором. Станция Арбатско-Покровской линии работает штатно, пересадка с "Арбатской" временно осуществлялась через "Боровицкую". "Гермозатвор оперативно отрегулирован работниками метрополитена. Переход открыт. Пересадка со станции "Арбатская" осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении дептранса.
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городское хозяйство москвы, москва, происшествия
Городское хозяйство Москвы, Москва, Происшествия
На станции московского метро "Арбатская" отрегулировали гермозатвор

На станции метро Москвы "Арбатская" отрегулировали гермозатвор и открыли переход

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПассажир на станции "Арбатская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена
Пассажир на станции Арбатская Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Пассажир на станции "Арбатская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Гермозатвор отрегулировали на станции московского метро "Арбатская", переход открыт, пересадка со станции осуществляется в обычном режиме, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
Ранее дептранс сообщал, что в переходе станции метро Москвы "Арбатская" произошло кратковременное срабатывание системы управления защитным затвором. Станция Арбатско-Покровской линии работает штатно, пересадка с "Арбатской" временно осуществлялась через "Боровицкую".
"Гермозатвор оперативно отрегулирован работниками метрополитена. Переход открыт. Пересадка со станции "Арбатская" осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении дептранса.
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