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На станции московского метро "Арбатская" отрегулировали гермозатвор
На станции московского метро "Арбатская" отрегулировали гермозатвор - РИА Новости, 17.08.2024
На станции московского метро "Арбатская" отрегулировали гермозатвор
Гермозатвор отрегулировали на станции московского метро "Арбатская", переход открыт, пересадка со станции осуществляется в обычном режиме, сообщает столичный... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T12:34
2024-08-17T12:34
2024-08-17T12:34
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Гермозатвор отрегулировали на станции московского метро "Арбатская", переход открыт, пересадка со станции осуществляется в обычном режиме, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее дептранс сообщал, что в переходе станции метро Москвы "Арбатская" произошло кратковременное срабатывание системы управления защитным затвором. Станция Арбатско-Покровской линии работает штатно, пересадка с "Арбатской" временно осуществлялась через "Боровицкую". "Гермозатвор оперативно отрегулирован работниками метрополитена. Переход открыт. Пересадка со станции "Арбатская" осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении дептранса.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва, происшествия
Городское хозяйство Москвы, Москва, Происшествия
На станции московского метро "Арбатская" отрегулировали гермозатвор
На станции метро Москвы "Арбатская" отрегулировали гермозатвор и открыли переход