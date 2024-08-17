https://ria.ru/20240817/arbatskaya-1966749202.html

Станция "Арбатская" в московском метро работает штатно

Станция "Арбатская" в московском метро работает штатно - РИА Новости, 17.08.2024

Станция "Арбатская" в московском метро работает штатно

Станция "Арбатская" Арбатско-Покровской линии метро Москвы работает штатно, пересадка с "Арбатской" временно осуществляется через станцию "Боровицкая",... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T11:46

2024-08-17T11:46

2024-08-17T11:55

москва

происшествия

московский метрополитен

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Станция "Арбатская" Арбатско-Покровской линии метро Москвы работает штатно, пересадка с "Арбатской" временно осуществляется через станцию "Боровицкая", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Станция "Арбатская" Арбатско-Покровской линии работает штатно. Ранее в одном из переходов станции "Арбатская" произошло кратковременное срабатывание системы управления защитным затвором, который частично был сдвинут в сторону закрытия. В настоящее время работники метрополитена производят регулировку затвора", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что пересадка со станции "Арбатская" временно осуществляется через "Боровицкую"."Информация, публикуемая каналами, о подобной ситуации на другой станции, "Библиотека имени Ленина", а также об отсутствии освещения, не соответствует действительности", - пояснили в дептрансе.

https://ria.ru/20240801/efimov-1963313592.html

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москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия, московский метрополитен