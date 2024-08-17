https://ria.ru/20240817/arbatskaya-1966749202.html
Станция "Арбатская" в московском метро работает штатно
Станция "Арбатская" в московском метро работает штатно - РИА Новости, 17.08.2024
Станция "Арбатская" в московском метро работает штатно
Станция "Арбатская" Арбатско-Покровской линии метро Москвы работает штатно, пересадка с "Арбатской" временно осуществляется через станцию "Боровицкая",... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T11:46
2024-08-17T11:46
2024-08-17T11:55
москва
происшествия
московский метрополитен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916301121_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_3c8839fe569fbd7d6717720869fdc7c6.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Станция "Арбатская" Арбатско-Покровской линии метро Москвы работает штатно, пересадка с "Арбатской" временно осуществляется через станцию "Боровицкая", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Станция "Арбатская" Арбатско-Покровской линии работает штатно. Ранее в одном из переходов станции "Арбатская" произошло кратковременное срабатывание системы управления защитным затвором, который частично был сдвинут в сторону закрытия. В настоящее время работники метрополитена производят регулировку затвора", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что пересадка со станции "Арбатская" временно осуществляется через "Боровицкую"."Информация, публикуемая каналами, о подобной ситуации на другой станции, "Библиотека имени Ленина", а также об отсутствии освещения, не соответствует действительности", - пояснили в дептрансе.
https://ria.ru/20240801/efimov-1963313592.html
https://ria.ru/20240730/kommunarka-1962849639.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916301121_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_718096a4011f54fae55f65e2010da5a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, московский метрополитен
Москва, Происшествия, Московский метрополитен
Станция "Арбатская" в московском метро работает штатно
Пересадка на станцию "Арбатская" в метро Москвы происходит через "Боровицкую"
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости.
Станция "Арбатская" Арбатско-Покровской линии метро Москвы работает штатно, пересадка с "Арбатской" временно осуществляется через станцию "Боровицкая", сообщается в Telegram-канале
столичного департамента транспорта.
"Станция "Арбатская" Арбатско-Покровской линии работает штатно. Ранее в одном из переходов станции "Арбатская" произошло кратковременное срабатывание системы управления защитным затвором, который частично был сдвинут в сторону закрытия. В настоящее время работники метрополитена производят регулировку затвора", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что пересадка со станции "Арбатская" временно осуществляется через "Боровицкую".
"Информация, публикуемая каналами, о подобной ситуации на другой станции, "Библиотека имени Ленина", а также об отсутствии освещения, не соответствует действительности", - пояснили в дептрансе.