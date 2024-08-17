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Станция "Арбатская" в московском метро работает штатно - РИА Новости, 17.08.2024
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11:46 17.08.2024 (обновлено: 11:55 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/arbatskaya-1966749202.html
Станция "Арбатская" в московском метро работает штатно
Станция "Арбатская" в московском метро работает штатно - РИА Новости, 17.08.2024
Станция "Арбатская" в московском метро работает штатно
Станция "Арбатская" Арбатско-Покровской линии метро Москвы работает штатно, пересадка с "Арбатской" временно осуществляется через станцию "Боровицкая",... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T11:46
2024-08-17T11:55
москва
происшествия
московский метрополитен
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Станция "Арбатская" Арбатско-Покровской линии метро Москвы работает штатно, пересадка с "Арбатской" временно осуществляется через станцию "Боровицкая", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Станция "Арбатская" Арбатско-Покровской линии работает штатно. Ранее в одном из переходов станции "Арбатская" произошло кратковременное срабатывание системы управления защитным затвором, который частично был сдвинут в сторону закрытия. В настоящее время работники метрополитена производят регулировку затвора", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что пересадка со станции "Арбатская" временно осуществляется через "Боровицкую"."Информация, публикуемая каналами, о подобной ситуации на другой станции, "Библиотека имени Ленина", а также об отсутствии освещения, не соответствует действительности", - пояснили в дептрансе.
https://ria.ru/20240801/efimov-1963313592.html
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москва, происшествия, московский метрополитен
Москва, Происшествия, Московский метрополитен
Станция "Арбатская" в московском метро работает штатно

Пересадка на станцию "Арбатская" в метро Москвы происходит через "Боровицкую"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПоезд на станции "Арбатская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена
Поезд на станции Арбатская Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Поезд на станции "Арбатская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Станция "Арбатская" Арбатско-Покровской линии метро Москвы работает штатно, пересадка с "Арбатской" временно осуществляется через станцию "Боровицкая", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Станция "Арбатская" Арбатско-Покровской линии работает штатно. Ранее в одном из переходов станции "Арбатская" произошло кратковременное срабатывание системы управления защитным затвором, который частично был сдвинут в сторону закрытия. В настоящее время работники метрополитена производят регулировку затвора", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что пересадка со станции "Арбатская" временно осуществляется через "Боровицкую".
"Информация, публикуемая каналами, о подобной ситуации на другой станции, "Библиотека имени Ленина", а также об отсутствии освещения, не соответствует действительности", - пояснили в дептрансе.
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