Рейтинг@Mail.ru
Климатолог объяснил, что означает новый температурный рекорд в Антарктиде - РИА Новости, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:44 17.08.2024 (обновлено: 05:47 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/antarktida-1966721304.html
Климатолог объяснил, что означает новый температурный рекорд в Антарктиде
Климатолог объяснил, что означает новый температурный рекорд в Антарктиде - РИА Новости, 17.08.2024
Климатолог объяснил, что означает новый температурный рекорд в Антарктиде
Новый рекорд температуры в Антарктиде — это ожидаемое событие, но оно является индикатором глобальных изменений и говорит о том, что волны тепла на Земле... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T03:44
2024-08-17T05:47
антарктида
земля
алексей кокорин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830912842_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_42fb0135cb49e2ce284a4559f802bb84.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Новый рекорд температуры в Антарктиде — это ожидаемое событие, но оно является индикатором глобальных изменений и говорит о том, что волны тепла на Земле происходят чаще, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.Ранее российские ученые зафиксировали новый рекорд на станции "Восток" в Центральной Антарктиде: 6 августа температура там поднялась до минус 34,2 градуса, это максимальное значение для зимнего периода в истории наблюдений."Новость совершенно ожидаемая. Безусловно, рекорды будут биться, но эти рекорды являются индикатором глобальных изменений. Будет ли средняя температура в Антарктиде минус 34 или минус 35, в общем-то, большой разницы нет, но это показатель того, насколько увеличивается рост частоты и силы опасных патологических явлений и, прежде всего, волны тепла. Потому что для Антарктиды даже минус 34 является волной тепла", — сказал Кокорин.По его словам, волны тепла в XXI веке стали немного сильнее, но происходят в пять чаще раз по сравнению с XIX веком. "Поэтому изменения в рекордах небольшие, но волны тепла становятся длиннее, а самое главное – происходят гораздо чаще", - пояснил климатолог.
https://ria.ru/20240729/antarktida-1962585420.html
https://ria.ru/20240208/antarktida-1926211534.html
антарктида
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830912842_456:0:3000:1908_1920x0_80_0_0_9a7cc5a63fc25153c78bea0689290a94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
антарктида, земля, алексей кокорин
Антарктида, Земля, Алексей Кокорин
Климатолог объяснил, что означает новый температурный рекорд в Антарктиде

Климатолог назвал рекорд температуры в Антарктиде индикатором крупных изменений

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГорный массив Вольтадт в Антарктиде, в районе которого находится российская научная станция "Новолазаревская"
Горный массив Вольтадт в Антарктиде, в районе которого находится российская научная станция Новолазаревская - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Горный массив Вольтадт в Антарктиде, в районе которого находится российская научная станция "Новолазаревская". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Новый рекорд температуры в Антарктиде — это ожидаемое событие, но оно является индикатором глобальных изменений и говорит о том, что волны тепла на Земле происходят чаще, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.
Ранее российские ученые зафиксировали новый рекорд на станции "Восток" в Центральной Антарктиде: 6 августа температура там поднялась до минус 34,2 градуса, это максимальное значение для зимнего периода в истории наблюдений.
Антарктида - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Российские ученые планируют проникнуть в озеро подо льдами Антарктиды
29 июля, 03:02
"Новость совершенно ожидаемая. Безусловно, рекорды будут биться, но эти рекорды являются индикатором глобальных изменений. Будет ли средняя температура в Антарктиде минус 34 или минус 35, в общем-то, большой разницы нет, но это показатель того, насколько увеличивается рост частоты и силы опасных патологических явлений и, прежде всего, волны тепла. Потому что для Антарктиды даже минус 34 является волной тепла", — сказал Кокорин.
По его словам, волны тепла в XXI веке стали немного сильнее, но происходят в пять чаще раз по сравнению с XIX веком. "Поэтому изменения в рекордах небольшие, но волны тепла становятся длиннее, а самое главное – происходят гораздо чаще", - пояснил климатолог.
Лодка в Антарктиде - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Ученые подняли из глубин Антарктиды древний лед с уникальными образцами
8 февраля, 16:25
 
АнтарктидаЗемляАлексей Кокорин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала