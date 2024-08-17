https://ria.ru/20240817/antarktida-1966721304.html

Климатолог объяснил, что означает новый температурный рекорд в Антарктиде

Климатолог объяснил, что означает новый температурный рекорд в Антарктиде - РИА Новости, 17.08.2024

Климатолог объяснил, что означает новый температурный рекорд в Антарктиде

Новый рекорд температуры в Антарктиде — это ожидаемое событие, но оно является индикатором глобальных изменений и говорит о том, что волны тепла на Земле... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T03:44

2024-08-17T03:44

2024-08-17T05:47

антарктида

земля

алексей кокорин

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Новый рекорд температуры в Антарктиде — это ожидаемое событие, но оно является индикатором глобальных изменений и говорит о том, что волны тепла на Земле происходят чаще, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.Ранее российские ученые зафиксировали новый рекорд на станции "Восток" в Центральной Антарктиде: 6 августа температура там поднялась до минус 34,2 градуса, это максимальное значение для зимнего периода в истории наблюдений."Новость совершенно ожидаемая. Безусловно, рекорды будут биться, но эти рекорды являются индикатором глобальных изменений. Будет ли средняя температура в Антарктиде минус 34 или минус 35, в общем-то, большой разницы нет, но это показатель того, насколько увеличивается рост частоты и силы опасных патологических явлений и, прежде всего, волны тепла. Потому что для Антарктиды даже минус 34 является волной тепла", — сказал Кокорин.По его словам, волны тепла в XXI веке стали немного сильнее, но происходят в пять чаще раз по сравнению с XIX веком. "Поэтому изменения в рекордах небольшие, но волны тепла становятся длиннее, а самое главное – происходят гораздо чаще", - пояснил климатолог.

https://ria.ru/20240729/antarktida-1962585420.html

https://ria.ru/20240208/antarktida-1926211534.html

антарктида

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антарктида, земля, алексей кокорин