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На Эльбрусе спасли еще одну альпинистку из Индии - РИА Новости, 17.08.2024
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16:07 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/alpinistka-1966779369.html
На Эльбрусе спасли еще одну альпинистку из Индии
На Эльбрусе спасли еще одну альпинистку из Индии - РИА Новости, 17.08.2024
На Эльбрусе спасли еще одну альпинистку из Индии
Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпинистку из Индии, которая во время восхождения сорвалась со склона на высоте 5500 метров, это уже второе за сутки подобное РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T16:07
2024-08-17T16:07
индия
россия
эльбрус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 17 авг - РИА Новости. Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпинистку из Индии, которая во время восхождения сорвалась со склона на высоте 5500 метров, это уже второе за сутки подобное происшествие с индийскими альпинистками, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. "В 08.20 мск в субботу поступило сообщение, что при восхождении на гору Эльбрус на высоте 5500 метров альпинистка сорвалась со склона на 200 метров. Девушка 1995 года рождения из Индии была в составе незарегистрированной группы из четырех человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что прибывшие на место спасатели эвакуировали получившую травмы девушку с высоты 5300 метров до поляны Азау, где передали медикам. В работах участвовали 10 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. "Это уже второе ЧП с альпинистами из Индии за сутки", - добавили в ведомстве. Ранее сообщалось, что в пятницу на Эльбрусе на высоте 5200 метров альпинистка из Индии сорвалась с тропы маршрута, спасатели оказали ей помощь.
https://ria.ru/20240507/elbrus-1944466716.html
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индия, россия, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Индия, Россия, Эльбрус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Эльбрусе спасли еще одну альпинистку из Индии

Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпинистку из Индии, сорвавшуюся со склона

© РИА Новости / Антон Подгайко | Перейти в медиабанкАльпинисты на пути восхождения на Эльбрус
Альпинисты на пути восхождения на Эльбрус - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Антон Подгайко
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Альпинисты на пути восхождения на Эльбрус. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 17 авг - РИА Новости. Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпинистку из Индии, которая во время восхождения сорвалась со склона на высоте 5500 метров, это уже второе за сутки подобное происшествие с индийскими альпинистками, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"В 08.20 мск в субботу поступило сообщение, что при восхождении на гору Эльбрус на высоте 5500 метров альпинистка сорвалась со склона на 200 метров. Девушка 1995 года рождения из Индии была в составе незарегистрированной группы из четырех человек", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что прибывшие на место спасатели эвакуировали получившую травмы девушку с высоты 5300 метров до поляны Азау, где передали медикам.
В работах участвовали 10 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
"Это уже второе ЧП с альпинистами из Индии за сутки", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в пятницу на Эльбрусе на высоте 5200 метров альпинистка из Индии сорвалась с тропы маршрута, спасатели оказали ей помощь.
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ИндияРоссияЭльбрусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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