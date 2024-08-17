https://ria.ru/20240817/alpinistka-1966779369.html
На Эльбрусе спасли еще одну альпинистку из Индии
На Эльбрусе спасли еще одну альпинистку из Индии - РИА Новости, 17.08.2024
На Эльбрусе спасли еще одну альпинистку из Индии
Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпинистку из Индии, которая во время восхождения сорвалась со склона на высоте 5500 метров, это уже второе за сутки подобное РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T16:07
2024-08-17T16:07
2024-08-17T16:07
индия
россия
эльбрус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 17 авг - РИА Новости. Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпинистку из Индии, которая во время восхождения сорвалась со склона на высоте 5500 метров, это уже второе за сутки подобное происшествие с индийскими альпинистками, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. "В 08.20 мск в субботу поступило сообщение, что при восхождении на гору Эльбрус на высоте 5500 метров альпинистка сорвалась со склона на 200 метров. Девушка 1995 года рождения из Индии была в составе незарегистрированной группы из четырех человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что прибывшие на место спасатели эвакуировали получившую травмы девушку с высоты 5300 метров до поляны Азау, где передали медикам. В работах участвовали 10 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. "Это уже второе ЧП с альпинистами из Индии за сутки", - добавили в ведомстве. Ранее сообщалось, что в пятницу на Эльбрусе на высоте 5200 метров альпинистка из Индии сорвалась с тропы маршрута, спасатели оказали ей помощь.
https://ria.ru/20240507/elbrus-1944466716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Индия, Россия, Эльбрус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Эльбрусе спасли еще одну альпинистку из Индии
Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпинистку из Индии, сорвавшуюся со склона
НАЛЬЧИК, 17 авг - РИА Новости. Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпинистку из Индии, которая во время восхождения сорвалась со склона на высоте 5500 метров, это уже второе за сутки подобное происшествие с индийскими альпинистками, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"В 08.20 мск в субботу поступило сообщение, что при восхождении на гору Эльбрус на высоте 5500 метров альпинистка сорвалась со склона на 200 метров. Девушка 1995 года рождения из Индии была в составе незарегистрированной группы из четырех человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прибывшие на место спасатели эвакуировали получившую травмы девушку с высоты 5300 метров до поляны Азау, где передали медикам.
В работах участвовали 10 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
"Это уже второе ЧП с альпинистами из Индии за сутки", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в пятницу на Эльбрусе на высоте 5200 метров альпинистка из Индии сорвалась с тропы маршрута, спасатели оказали ей помощь.