https://ria.ru/20240817/alpinistka-1966779369.html

На Эльбрусе спасли еще одну альпинистку из Индии

На Эльбрусе спасли еще одну альпинистку из Индии - РИА Новости, 17.08.2024

На Эльбрусе спасли еще одну альпинистку из Индии

Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпинистку из Индии, которая во время восхождения сорвалась со склона на высоте 5500 метров, это уже второе за сутки подобное РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T16:07

2024-08-17T16:07

2024-08-17T16:07

индия

россия

эльбрус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 17 авг - РИА Новости. Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпинистку из Индии, которая во время восхождения сорвалась со склона на высоте 5500 метров, это уже второе за сутки подобное происшествие с индийскими альпинистками, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. "В 08.20 мск в субботу поступило сообщение, что при восхождении на гору Эльбрус на высоте 5500 метров альпинистка сорвалась со склона на 200 метров. Девушка 1995 года рождения из Индии была в составе незарегистрированной группы из четырех человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что прибывшие на место спасатели эвакуировали получившую травмы девушку с высоты 5300 метров до поляны Азау, где передали медикам. В работах участвовали 10 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. "Это уже второе ЧП с альпинистами из Индии за сутки", - добавили в ведомстве. Ранее сообщалось, что в пятницу на Эльбрусе на высоте 5200 метров альпинистка из Индии сорвалась с тропы маршрута, спасатели оказали ей помощь.

https://ria.ru/20240507/elbrus-1944466716.html

https://ria.ru/20240302/elbrus-1930725923.html

индия

россия

эльбрус

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

индия, россия, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)