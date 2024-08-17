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ВСУ начали активно сдаваться в плен в Курской области, заявил Алаудинов - РИА Новости, 17.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 17.08.2024 (обновлено: 13:19 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/alaudinov-1966757234.html
ВСУ начали активно сдаваться в плен в Курской области, заявил Алаудинов
ВСУ начали активно сдаваться в плен в Курской области, заявил Алаудинов - РИА Новости, 17.08.2024
ВСУ начали активно сдаваться в плен в Курской области, заявил Алаудинов
Украинские военнослужащие начали активно сдаваться в плен в Курской области, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T13:06
2024-08-17T13:19
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджанский район
апты алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛ., 17 авг — РИА Новости. Украинские военнослужащие начали активно сдаваться в плен в Курской области, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов. "На всех участках, где мы есть, где противник пытается прорвать участок, где находится спецназ "Ахмат" и смежные подразделения, мы планомерно уничтожаем противника, на каждом участке начали брать пленных, начали активно сдаваться в плен украинские бойцы", — прокомментировал генерал-майор ситуацию в Курской области.Он также отметил, что резервы противника истощаются.В четверг Алаудинов заявил, что Мартыновку уже зачистили от ВСУ, продолжается работа в других населенных пунктах Суджанского района.По данным на 16 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240817/gt-1966752769.html
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курская область, россия, суджанский район, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджанский район, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
ВСУ начали активно сдаваться в плен в Курской области, заявил Алаудинов

Алаудинов: ВСУ начали активно сдаваться в плен в Курской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУкраинский военнопленный
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Украинский военнопленный. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛ., 17 авг — РИА Новости. Украинские военнослужащие начали активно сдаваться в плен в Курской области, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов.
"На всех участках, где мы есть, где противник пытается прорвать участок, где находится спецназ "Ахмат" и смежные подразделения, мы планомерно уничтожаем противника, на каждом участке начали брать пленных, начали активно сдаваться в плен украинские бойцы", — прокомментировал генерал-майор ситуацию в Курской области.
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Он также отметил, что резервы противника истощаются.
В четверг Алаудинов заявил, что Мартыновку уже зачистили от ВСУ, продолжается работа в других населенных пунктах Суджанского района.
По данным на 16 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджанский районАпты АлаудиновВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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