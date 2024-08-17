https://ria.ru/20240817/alaudinov-1966757234.html

ВСУ начали активно сдаваться в плен в Курской области, заявил Алаудинов

ВСУ начали активно сдаваться в плен в Курской области, заявил Алаудинов - РИА Новости, 17.08.2024

ВСУ начали активно сдаваться в плен в Курской области, заявил Алаудинов

Украинские военнослужащие начали активно сдаваться в плен в Курской области, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T13:06

2024-08-17T13:06

2024-08-17T13:19

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджанский район

апты алаудинов

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛ., 17 авг — РИА Новости. Украинские военнослужащие начали активно сдаваться в плен в Курской области, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов. "На всех участках, где мы есть, где противник пытается прорвать участок, где находится спецназ "Ахмат" и смежные подразделения, мы планомерно уничтожаем противника, на каждом участке начали брать пленных, начали активно сдаваться в плен украинские бойцы", — прокомментировал генерал-майор ситуацию в Курской области.Он также отметил, что резервы противника истощаются.В четверг Алаудинов заявил, что Мартыновку уже зачистили от ВСУ, продолжается работа в других населенных пунктах Суджанского района.По данным на 16 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240817/gt-1966752769.html

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курская область

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суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, суджанский район, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины