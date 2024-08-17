https://ria.ru/20240817/afganistan-1966728634.html

Глава политбюро "Талибана"* отметил улучшение отношений с Россией

Глава политбюро "Талибана"* отметил улучшение отношений с Россией - РИА Новости, 17.08.2024

Глава политбюро "Талибана"* отметил улучшение отношений с Россией

При талибах (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) отношения Афганистана с Россией существенно улучшились... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T07:39

2024-08-17T07:39

2024-08-17T07:39

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ИСЛАМАБАД, 17 авг – РИА Новости. При талибах (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) отношения Афганистана с Россией существенно улучшились относительно предыдущего руководства страны, сообщил РИА Новости глава политбюро движения в Катаре Сухейл Шахин в третью годовщину прихода талибов к власти.Три года назад, в августе 2021 года, талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана и 15 августа вошли в Кабул. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в стране. В начале сентября того же года "Талибан"* сформировал новое правительство Афганистана."Мы хотим улучшения отношений с Россией, и сейчас отношения между Афганистаном и Россией самые лучшие, если сравнивать их со временем оккупации, потому что, как вы знаете, политика оккупантов в то время заключалась в том, что правительство Афганистана не должно иметь хороших отношений с Россией, потому что это было проамериканское правительство", - сказал Шахин.Собеседник агентства подчеркнул, что при предыдущем руководстве страны было невозможно представить хорошие отношения с Россией. Он добавил, что нынешние власти в Кабуле хотят развивать сотрудничество с Россией в разных областях, и отметил, что внешняя политика предыдущего руководства страны не отвечала национальным интересам Афганского народа, а была своеобразным инструментом для реализации интересов западной коалиции."Все отношения, которых мы хотим, основаны на требованиях нашего народа, тогда как (при предыдущих властях - ред.) это были не те отношения, которых хотел наш народ, а те, которых хотели оккупанты… Мы хотим хороших отношений со всеми соседними странами. У нас с ними торговые отношения и хорошие отношения", - сказал Шахин.* Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20240817/sanktsii-1966725128.html

https://ria.ru/20240817/taliban-1966720235.html

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россия, афганистан, кабул (город), сухейль шахин, талибан, оон, в мире