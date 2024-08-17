https://ria.ru/20240817/afganistan-1966723482.html

"Талибан"* за три года выдал женщинам десять тысяч лицензий для бизнеса

"Талибан"* за три года выдал женщинам десять тысяч лицензий для бизнеса - РИА Новости, 17.08.2024

"Талибан"* за три года выдал женщинам десять тысяч лицензий для бизнеса

Талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) за три года нахождения у власти в Афганистане выдали 2 тысячи лицензий РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T05:19

2024-08-17T05:19

2024-08-17T05:19

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ИСЛАМАБАД, 17 авг – РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) за три года нахождения у власти в Афганистане выдали 2 тысячи лицензий на строительство фабрик и 10 тысяч лицензий на ведение бизнеса женщинам, сказал РИА Новости глава политбюро движения в Катаре Сухейл Шахин в третью годовщину прихода талибов к власти. Три года назад, в августе 2021 года, талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана и 15 августа вошли в Кабул. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в стране. В начале сентября того же года "Талибан"* сформировал новое правительство Афганистана. "Наше министерство торговли выдало около 2 тысячи лицензий на строительство новых фабрик. И мы также выдали около 10 тысяч лицензий на ведение бизнеса женщинам-предпринимателям. Вы можете видеть, что достигнут значительный прогресс", - сказал Шахин. Собеседник агентства также отметил, что "Талибан"* запустил проект канала Кош-Тепа, который позволит сделать более миллиона гектаров пустынной земли пригодными для ведения сельского хозяйства, что, в свою очередь, обеспечит продовольственную стране продовольственную безопасность.* Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20240817/afganistan-1966721738.html

https://ria.ru/20240817/taliban-1966720235.html

афганистан

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афганистан, катар, кабул (город), сухейль шахин, талибан, оон, в мире