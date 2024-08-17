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Адвокат Чуркина оценил ответ Киева на запрос суда Аргентины по экстрадиции
Адвокат Чуркина оценил ответ Киева на запрос суда Аргентины по экстрадиции - РИА Новости, 17.08.2024
Адвокат Чуркина оценил ответ Киева на запрос суда Аргентины по экстрадиции
В ответе Киева на запрос суда Аргентины по экстрадиции россиянина Игоря Чуркина много оснований для отказа, сообщил РИА Новости его адвокат Кристиан Рубилар. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T02:34
2024-08-17T02:34
2024-08-17T09:59
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 авг — РИА Новости. В ответе Киева на запрос суда Аргентины по экстрадиции россиянина Игоря Чуркина много оснований для отказа, сообщил РИА Новости его адвокат Кристиан Рубилар."Генеральная прокуратура Украины ответила (на запрос суда Аргентины. — Прим. ред.). Ответ достаточно скандальный. Ни один судья (на Украине. — Прим. ред.) не подписал (запрос. — Прим. ред.) об экстрадиции, у них нет доказательств (вины Чуркина. — Прим. ред.), они применяют к нему военные законы", — сказал адвокат.Как отметил Рубилар, преступление, в котором киевский режим обвиняет Чуркина, не является поводом для его ареста, при этом украинская прокуратура утверждает, что имеет право взять его под стражу без доказательств и ордера суда."Любой адвокат по уголовным делам интерпретирует это как намерение подвергнуть (Чуркина. — Прим. ред.) пыткам, чтобы вынудить его признаться", — отметил он, не исключив, что суд откажет в экстрадиции его подзащитного.Тридцатого января полиция Аргентины задержала россиянина Игоря Чуркина по запросу Киева, на Украине его обвиняют по статье 383 уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления.В середине мая суд Аргентины, ведущий дело об экстрадиции Чуркина на Украину, усомнился, что там компетентны судить его, и предписал Киеву представить необходимые объяснения.
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Адвокат Чуркина оценил ответ Киева на запрос суда Аргентины по экстрадиции
Адвокат Рубилар назвал ответ Киева на запрос Аргентины по Чуркину скандальным
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 авг — РИА Новости. В ответе Киева на запрос суда Аргентины по экстрадиции россиянина Игоря Чуркина много оснований для отказа, сообщил РИА Новости его адвокат Кристиан Рубилар.
«
"Генеральная прокуратура Украины ответила (на запрос суда Аргентины. — Прим. ред.). Ответ достаточно скандальный. Ни один судья (на Украине. — Прим. ред.) не подписал (запрос. — Прим. ред.) об экстрадиции, у них нет доказательств (вины Чуркина. — Прим. ред.), они применяют к нему военные законы", — сказал адвокат.
Как отметил Рубилар, преступление, в котором киевский режим обвиняет Чуркина, не является поводом для его ареста, при этом украинская прокуратура утверждает, что имеет право взять его под стражу без доказательств и ордера суда.
"Любой адвокат по уголовным делам интерпретирует это как намерение подвергнуть (Чуркина. — Прим. ред.) пыткам, чтобы вынудить его признаться", — отметил он, не исключив, что суд откажет в экстрадиции его подзащитного.
Тридцатого января полиция Аргентины задержала россиянина Игоря Чуркина по запросу Киева
, на Украине его обвиняют по статье 383 уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления.
В середине мая суд Аргентины, ведущий дело об экстрадиции Чуркина на Украину, усомнился, что там компетентны судить его, и предписал Киеву представить необходимые объяснения.