https://ria.ru/20240816/zhitel-1966693839.html

Жителя Нижегородской области осудили за покушение на участие в терроризме

Жителя Нижегородской области осудили за покушение на участие в терроризме - РИА Новости, 16.08.2024

Жителя Нижегородской области осудили за покушение на участие в терроризме

Жителя Нижегородской области приговорили к лишению свободы на 8 лет за покушение на участие в террористической организации, сообщили в пресс-службе управления... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T20:57

2024-08-16T20:57

2024-08-16T20:57

происшествия

россия

нижегородская область

брянская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ТУЛА, 16 авг - РИА Новости. Жителя Нижегородской области приговорили к лишению свободы на 8 лет за покушение на участие в террористической организации, сообщили в пресс-службе управления по Брянской области ФСБ РФ. Как сообщили в ведомстве, мужчина установил контакт с представителем запрещенной в России проукраинских террористических организаций, чтобы вступить в ее ряды и участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Далее он разработал маршрут следования, чтобы пересечь госграницу РФ вне установленного пропускного пункта для следования в Украину. Фигуранта уголовного дела задержали сотрудниками УФСБ по месту его жительства в Нижегородской области. "Вступил в силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении гражданина РФ, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК России … Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием части наказания в тюрьме сроком на 3 года, остальной части в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении УФСБ.

https://ria.ru/20240423/terakt-1941726704.html

россия

нижегородская область

брянская область

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происшествия, россия, нижегородская область, брянская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)