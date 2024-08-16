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Жителя Нижегородской области осудили за покушение на участие в терроризме - РИА Новости, 16.08.2024
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20:57 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/zhitel-1966693839.html
Жителя Нижегородской области осудили за покушение на участие в терроризме
Жителя Нижегородской области осудили за покушение на участие в терроризме - РИА Новости, 16.08.2024
Жителя Нижегородской области осудили за покушение на участие в терроризме
Жителя Нижегородской области приговорили к лишению свободы на 8 лет за покушение на участие в террористической организации, сообщили в пресс-службе управления... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T20:57
2024-08-16T20:57
происшествия
россия
нижегородская область
брянская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ТУЛА, 16 авг - РИА Новости. Жителя Нижегородской области приговорили к лишению свободы на 8 лет за покушение на участие в террористической организации, сообщили в пресс-службе управления по Брянской области ФСБ РФ. Как сообщили в ведомстве, мужчина установил контакт с представителем запрещенной в России проукраинских террористических организаций, чтобы вступить в ее ряды и участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Далее он разработал маршрут следования, чтобы пересечь госграницу РФ вне установленного пропускного пункта для следования в Украину. Фигуранта уголовного дела задержали сотрудниками УФСБ по месту его жительства в Нижегородской области. "Вступил в силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении гражданина РФ, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК России … Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием части наказания в тюрьме сроком на 3 года, остальной части в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении УФСБ.
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россия
нижегородская область
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происшествия, россия, нижегородская область, брянская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Брянская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Нижегородской области осудили за покушение на участие в терроризме

Нижегородец получил 8 лет за покушение на участие в террористической организации

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
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ТУЛА, 16 авг - РИА Новости. Жителя Нижегородской области приговорили к лишению свободы на 8 лет за покушение на участие в террористической организации, сообщили в пресс-службе управления по Брянской области ФСБ РФ.
Как сообщили в ведомстве, мужчина установил контакт с представителем запрещенной в России проукраинских террористических организаций, чтобы вступить в ее ряды и участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Далее он разработал маршрут следования, чтобы пересечь госграницу РФ вне установленного пропускного пункта для следования в Украину. Фигуранта уголовного дела задержали сотрудниками УФСБ по месту его жительства в Нижегородской области.
«
"Вступил в силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении гражданина РФ, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК России … Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием части наказания в тюрьме сроком на 3 года, остальной части в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении УФСБ.
Сотрудники ФСБ РФ ведут задержанного гражданина России, который по заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта в Брянской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьБрянская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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