https://ria.ru/20240816/zhitel-1966588363.html

В Магадане мужчина убил подростка в кулачной драке из-за девушки

В Магадане мужчина убил подростка в кулачной драке из-за девушки - РИА Новости, 16.08.2024

В Магадане мужчина убил подростка в кулачной драке из-за девушки

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Магадана, который подозревается в том, что в драке, выясняя отношения из-за девушки, убил... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:43

2024-08-16T13:43

2024-08-16T13:44

происшествия

магадан

россия

магаданская область

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МАГАДАН, 16 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Магадана, который подозревается в том, что в драке, выясняя отношения из-за девушки, убил 15-летнего подростка, сообщает СУСК России по Магаданской области. "Вечером 14 августа 2024 года подозреваемый и 15-летний потерпевший встретились возле автозаправки на улице Речной в Магадане для выяснений отношений из-за девушки. В ходе возникшей между ними драки подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов кулаком в лицо, отчего тот упал, ударившись головой об асфальт и потеряв сознание. Юноша скончался от травмы головы на месте происшествия, где и был обнаружен охранником территории", - говорится в сообщении. Уточняется, что дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемого задержали следователи.

https://ria.ru/20230917/draka-1896852988.html

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россия

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происшествия, магадан, россия, магаданская область