Рейтинг@Mail.ru
В Магадане мужчина убил подростка в кулачной драке из-за девушки - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 16.08.2024 (обновлено: 13:44 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/zhitel-1966588363.html
В Магадане мужчина убил подростка в кулачной драке из-за девушки
В Магадане мужчина убил подростка в кулачной драке из-за девушки - РИА Новости, 16.08.2024
В Магадане мужчина убил подростка в кулачной драке из-за девушки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Магадана, который подозревается в том, что в драке, выясняя отношения из-за девушки, убил... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:43
2024-08-16T13:44
происшествия
магадан
россия
магаданская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg
МАГАДАН, 16 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Магадана, который подозревается в том, что в драке, выясняя отношения из-за девушки, убил 15-летнего подростка, сообщает СУСК России по Магаданской области. "Вечером 14 августа 2024 года подозреваемый и 15-летний потерпевший встретились возле автозаправки на улице Речной в Магадане для выяснений отношений из-за девушки. В ходе возникшей между ними драки подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов кулаком в лицо, отчего тот упал, ударившись головой об асфальт и потеряв сознание. Юноша скончался от травмы головы на месте происшествия, где и был обнаружен охранником территории", - говорится в сообщении. Уточняется, что дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемого задержали следователи.
https://ria.ru/20230917/draka-1896852988.html
магадан
россия
магаданская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:0:1837:1377_1920x0_80_0_0_280953bea23427ea803c80d490d32ab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, магадан, россия, магаданская область
Происшествия, Магадан, Россия, Магаданская область
В Магадане мужчина убил подростка в кулачной драке из-за девушки

Подросток погиб в кулачной драке из-за девушки в Магадане

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 16 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Магадана, который подозревается в том, что в драке, выясняя отношения из-за девушки, убил 15-летнего подростка, сообщает СУСК России по Магаданской области.
«
"Вечером 14 августа 2024 года подозреваемый и 15-летний потерпевший встретились возле автозаправки на улице Речной в Магадане для выяснений отношений из-за девушки. В ходе возникшей между ними драки подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов кулаком в лицо, отчего тот упал, ударившись головой об асфальт и потеряв сознание. Юноша скончался от травмы головы на месте происшествия, где и был обнаружен охранником территории", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемого задержали следователи.
Мобильные отряды патрулируют улицы Сочи - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Полиция в Сочи устанавливает участников массовой драки в центре города
17 сентября 2023, 21:01
 
ПроисшествияМагаданРоссияМагаданская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала