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В Магадане мужчина убил подростка в кулачной драке из-за девушки
В Магадане мужчина убил подростка в кулачной драке из-за девушки - РИА Новости, 16.08.2024
В Магадане мужчина убил подростка в кулачной драке из-за девушки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Магадана, который подозревается в том, что в драке, выясняя отношения из-за девушки, убил... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:43
2024-08-16T13:43
2024-08-16T13:44
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МАГАДАН, 16 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Магадана, который подозревается в том, что в драке, выясняя отношения из-за девушки, убил 15-летнего подростка, сообщает СУСК России по Магаданской области. "Вечером 14 августа 2024 года подозреваемый и 15-летний потерпевший встретились возле автозаправки на улице Речной в Магадане для выяснений отношений из-за девушки. В ходе возникшей между ними драки подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов кулаком в лицо, отчего тот упал, ударившись головой об асфальт и потеряв сознание. Юноша скончался от травмы головы на месте происшествия, где и был обнаружен охранником территории", - говорится в сообщении. Уточняется, что дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемого задержали следователи.
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происшествия, магадан, россия, магаданская область
Происшествия, Магадан, Россия, Магаданская область
В Магадане мужчина убил подростка в кулачной драке из-за девушки
Подросток погиб в кулачной драке из-за девушки в Магадане