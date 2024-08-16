https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966512443.html

На Западе раскрыли, почему Зеленского обвинили в подрыве "Северных потоков"

На Западе раскрыли, почему Зеленского обвинили в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 16.08.2024

На Западе раскрыли, почему Зеленского обвинили в подрыве "Северных потоков"

Западные партнеры, публикуя статью о подрыве "Северных потоков" киевским режимом, готовятся отстранить Владимира Зеленского и его команду от власти, заявил... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T03:24

2024-08-16T03:24

2024-08-16T03:24

в мире

германия

россия

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

северный поток

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Западные партнеры, публикуя статью о подрыве "Северных потоков" киевским режимом, готовятся отстранить Владимира Зеленского и его команду от власти, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Эта статья в Wall Street Journal была написана с целью подготовить почву для смены власти в Киеве", — полагает аналитик.По его мнению, публикация в американской газете выбивает почву из-под ног всего украинского правительства.Как отметил собеседник Меркуриса журналист Алекс Христофору, это расследование не только бьет по позициям Зеленского, но также наносит унизительный удар по Германии, которая долго готовилась к запуску газопровода из России.Немецкие СМИ ранее сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу об уничтожении газовых магистралей. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара — Светлана и Евгений Успенские.Как сообщила газета Wall Street Journal, немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание также писало, что ЦРУ якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии, с чем тот согласился, но Залужный его ослушался.

https://ria.ru/20240816/tank-1966507413.html

https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966505893.html

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в мире, германия, россия, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), северный поток