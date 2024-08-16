https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966505893.html

На Западе сделали заявление о Зеленском после атаки ВСУ под Курском

На Западе сделали заявление о Зеленском после атаки ВСУ под Курском - РИА Новости, 16.08.2024

На Западе сделали заявление о Зеленском после атаки ВСУ под Курском

Владимира Зеленского ждут большие проблемы из-за решения атаковать Курскую область на фоне поражений ВСУ в Донбассе, заявил британский эксперт Александр... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T01:05

2024-08-16T01:05

2024-08-16T01:05

в мире

курская область

донбасс

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Владимира Зеленского ждут большие проблемы из-за решения атаковать Курскую область на фоне поражений ВСУ в Донбассе, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Сложно понять военную логику действий Зеленского, (главкома ВСУ Александра. — Прим. ред.) Сырского и (начальника главного управления разведки Украины Кирилла) Буданова*. Есть предположения, что это было сделано ради поднятия духа военных. Я задаюсь вопросом, действительно ли это помогло?" — рассуждает эксперт.По мнению Меркуриса, если ВСУ продолжат терпеть поражения в Донбассе, в Киеве поставят под сомнение целесообразность авантюры в Курской области."У Зеленского в таком случае начнутся очень серьезные политические проблемы", — спрогнозировал аналитик.Как сообщило Минобороны 12 августа, за предыдущую неделю российские войска взяли под контроль Лисичное, Тимофеевку и Веселое, а в течение июля освободили в общей сложности 19 населенных пунктов в ДНР. Накануне стало известно, что российские подразделения заняли Ивановку.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240815/nastupleniya-1966487459.html

курская область

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в мире, курская область, донбасс, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия