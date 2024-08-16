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На Западе сделали заявление о Зеленском после атаки ВСУ под Курском - РИА Новости, 16.08.2024
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01:05 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966505893.html
На Западе сделали заявление о Зеленском после атаки ВСУ под Курском
На Западе сделали заявление о Зеленском после атаки ВСУ под Курском - РИА Новости, 16.08.2024
На Западе сделали заявление о Зеленском после атаки ВСУ под Курском
Владимира Зеленского ждут большие проблемы из-за решения атаковать Курскую область на фоне поражений ВСУ в Донбассе, заявил британский эксперт Александр... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T01:05
2024-08-16T01:05
в мире
курская область
донбасс
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Владимира Зеленского ждут большие проблемы из-за решения атаковать Курскую область на фоне поражений ВСУ в Донбассе, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.&quot;Сложно понять военную логику действий Зеленского, (главкома ВСУ Александра. — Прим. ред.) Сырского и (начальника главного управления разведки Украины Кирилла) Буданова*. Есть предположения, что это было сделано ради поднятия духа военных. Я задаюсь вопросом, действительно ли это помогло?&quot; — рассуждает эксперт.По мнению Меркуриса, если ВСУ продолжат терпеть поражения в Донбассе, в Киеве поставят под сомнение целесообразность авантюры в Курской области."У Зеленского в таком случае начнутся очень серьезные политические проблемы", — спрогнозировал аналитик.Как сообщило Минобороны 12 августа, за предыдущую неделю российские войска взяли под контроль Лисичное, Тимофеевку и Веселое, а в течение июля освободили в общей сложности 19 населенных пунктов в ДНР. Накануне стало известно, что российские подразделения заняли Ивановку.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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в мире, курская область, донбасс, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия
В мире, Курская область, Донбасс, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия
На Западе сделали заявление о Зеленском после атаки ВСУ под Курском

Меркурис: Зеленского ждут большие проблемы из-за атаки ВСУ в Курской области

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Владимира Зеленского ждут большие проблемы из-за решения атаковать Курскую область на фоне поражений ВСУ в Донбассе, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«

"Сложно понять военную логику действий Зеленского, (главкома ВСУ Александра. — Прим. ред.) Сырского и (начальника главного управления разведки Украины Кирилла) Буданова*. Есть предположения, что это было сделано ради поднятия духа военных. Я задаюсь вопросом, действительно ли это помогло?" — рассуждает эксперт.

По мнению Меркуриса, если ВСУ продолжат терпеть поражения в Донбассе, в Киеве поставят под сомнение целесообразность авантюры в Курской области.
"У Зеленского в таком случае начнутся очень серьезные политические проблемы", — спрогнозировал аналитик.
Как сообщило Минобороны 12 августа, за предыдущую неделю российские войска взяли под контроль Лисичное, Тимофеевку и Веселое, а в течение июля освободили в общей сложности 19 населенных пунктов в ДНР. Накануне стало известно, что российские подразделения заняли Ивановку.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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В миреКурская областьДонбассУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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