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Захарова прокомментировала репортажи журналистов Rai о Курской области - РИА Новости, 16.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:26 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/zakharova-1966704564.html
Захарова прокомментировала репортажи журналистов Rai о Курской области
Захарова прокомментировала репортажи журналистов Rai о Курской области - РИА Новости, 16.08.2024
Захарова прокомментировала репортажи журналистов Rai о Курской области
Фактология в репортажах журналистов итальянской гостелерадиокомпании Rai, незаконно проникших в атакованную ВСУ Курскую область, была переписана, буквально... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T22:26
2024-08-16T22:26
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
италия
мария захарова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Фактология в репортажах журналистов итальянской гостелерадиокомпании Rai, незаконно проникших в атакованную ВСУ Курскую область, была переписана, буквально поставлена с ног на голову, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире канала "Россия 24". Ранее МИД РФ сообщило, что посла Италии в Москве Чечилию Пиччони вызвали в МИД РФ и выразили протест в связи с проникновением журналистов телерадиокомпании Rai в Курскую область для освещения нападения ВСУ. "Все увидели и, соответственно, эксперты прочитали те якобы репортажи, которые они делали непосредственно о Курске, где была буквально не передернута, а переписана фактология, поставлена с ног на голову. То есть, черное называлось белым, а белое называлось черным", - сказала Захарова.
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в мире, россия, курская область, италия, мария захарова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Италия, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
Захарова прокомментировала репортажи журналистов Rai о Курской области

Захарова: факты в репортажах Rai из Курской области поставлены с ног на голову

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Фактология в репортажах журналистов итальянской гостелерадиокомпании Rai, незаконно проникших в атакованную ВСУ Курскую область, была переписана, буквально поставлена с ног на голову, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире канала "Россия 24".
Ранее МИД РФ сообщило, что посла Италии в Москве Чечилию Пиччони вызвали в МИД РФ и выразили протест в связи с проникновением журналистов телерадиокомпании Rai в Курскую область для освещения нападения ВСУ.
«
"Все увидели и, соответственно, эксперты прочитали те якобы репортажи, которые они делали непосредственно о Курске, где была буквально не передернута, а переписана фактология, поставлена с ног на голову. То есть, черное называлось белым, а белое называлось черным", - сказала Захарова.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьИталияМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
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