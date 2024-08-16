https://ria.ru/20240816/zakharova-1966704564.html
Захарова прокомментировала репортажи журналистов Rai о Курской области
Захарова прокомментировала репортажи журналистов Rai о Курской области - РИА Новости, 16.08.2024
Захарова прокомментировала репортажи журналистов Rai о Курской области
Фактология в репортажах журналистов итальянской гостелерадиокомпании Rai, незаконно проникших в атакованную ВСУ Курскую область, была переписана, буквально... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T22:26
2024-08-16T22:26
2024-08-16T22:26
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Фактология в репортажах журналистов итальянской гостелерадиокомпании Rai, незаконно проникших в атакованную ВСУ Курскую область, была переписана, буквально поставлена с ног на голову, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире канала "Россия 24". Ранее МИД РФ сообщило, что посла Италии в Москве Чечилию Пиччони вызвали в МИД РФ и выразили протест в связи с проникновением журналистов телерадиокомпании Rai в Курскую область для освещения нападения ВСУ. "Все увидели и, соответственно, эксперты прочитали те якобы репортажи, которые они делали непосредственно о Курске, где была буквально не передернута, а переписана фактология, поставлена с ног на голову. То есть, черное называлось белым, а белое называлось черным", - сказала Захарова.
https://ria.ru/20240807/kurskaya-1964556143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Захарова прокомментировала репортажи журналистов Rai о Курской области
Захарова: факты в репортажах Rai из Курской области поставлены с ног на голову