https://ria.ru/20240816/zakharova-1966704564.html

Захарова прокомментировала репортажи журналистов Rai о Курской области

Захарова прокомментировала репортажи журналистов Rai о Курской области - РИА Новости, 16.08.2024

Захарова прокомментировала репортажи журналистов Rai о Курской области

Фактология в репортажах журналистов итальянской гостелерадиокомпании Rai, незаконно проникших в атакованную ВСУ Курскую область, была переписана, буквально... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T22:26

2024-08-16T22:26

2024-08-16T22:26

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Фактология в репортажах журналистов итальянской гостелерадиокомпании Rai, незаконно проникших в атакованную ВСУ Курскую область, была переписана, буквально поставлена с ног на голову, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире канала "Россия 24". Ранее МИД РФ сообщило, что посла Италии в Москве Чечилию Пиччони вызвали в МИД РФ и выразили протест в связи с проникновением журналистов телерадиокомпании Rai в Курскую область для освещения нападения ВСУ. "Все увидели и, соответственно, эксперты прочитали те якобы репортажи, которые они делали непосредственно о Курске, где была буквально не передернута, а переписана фактология, поставлена с ног на голову. То есть, черное называлось белым, а белое называлось черным", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20240807/kurskaya-1964556143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, курская область, италия, мария захарова, вооруженные силы украины