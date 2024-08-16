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МИД осудил реакцию международных организаций на удар по ТЦ в Донецке - РИА Новости, 16.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:14 16.08.2024 (обновлено: 21:23 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/zakharova-1966695887.html
МИД осудил реакцию международных организаций на удар по ТЦ в Донецке
МИД осудил реакцию международных организаций на удар по ТЦ в Донецке - РИА Новости, 16.08.2024
МИД осудил реакцию международных организаций на удар по ТЦ в Донецке
Представители международных организаций, вовлеченных в комментирование ситуации вокруг Украины, не констатируют факты об ударе торговому центру в Донецке,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T21:14
2024-08-16T21:23
донецк
вооруженные силы украины
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Представители международных организаций, вовлеченных в комментирование ситуации вокруг Украины, не констатируют факты об ударе торговому центру в Донецке, пытаются отсидеться, отмолчаться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В эфире канала "Россия 24" она отметила, что перед эфирами обратила внимания на заявления, выступления или ответы на вопросы представителей международных организаций, комментирующих ситуацию вокруг Украины."Нет констатации факта. Есть попытки уйти... отсидеться и отмолчаться, и отмолчаться за формулировками вроде "против всего плохого и за все хорошее", но нет даже банальной констатации фактологического материала", - сказала Захарова.ВСУ в пятницу нанесли удар по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, начался сильный пожар. По данным Пушилина, его площадь превышает 10 тысяч квадратных метров. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11.
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донецк, вооруженные силы украины, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, в мире
Донецк, Вооруженные силы Украины, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире
МИД осудил реакцию международных организаций на удар по ТЦ в Донецке

Захарова об ударе по ТЦ в Донецке: международные организации хотят отмолчаться

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкГипермаркет "Галактика" после обстрела в Донецке
Гипермаркет Галактика после обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Гипермаркет "Галактика" после обстрела в Донецке
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Представители международных организаций, вовлеченных в комментирование ситуации вокруг Украины, не констатируют факты об ударе торговому центру в Донецке, пытаются отсидеться, отмолчаться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В эфире канала "Россия 24" она отметила, что перед эфирами обратила внимания на заявления, выступления или ответы на вопросы представителей международных организаций, комментирующих ситуацию вокруг Украины.
«
"Нет констатации факта. Есть попытки уйти... отсидеться и отмолчаться, и отмолчаться за формулировками вроде "против всего плохого и за все хорошее", но нет даже банальной констатации фактологического материала", - сказала Захарова.
ВСУ в пятницу нанесли удар по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, начался сильный пожар. По данным Пушилина, его площадь превышает 10 тысяч квадратных метров. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы УкраиныМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаВ мире
 
 
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