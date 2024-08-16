https://ria.ru/20240816/zakharova-1966548552.html

МИД рассказал об изменениях в правилах подачи документов на российскую визу

МИД рассказал об изменениях в правилах подачи документов на российскую визу - РИА Новости, 16.08.2024

МИД рассказал об изменениях в правилах подачи документов на российскую визу

В России изменились правила оформления виз, теперь для соискателей предусмотрено собеседование, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T11:19

2024-08-16T11:19

2024-08-16T13:22

россия

мария захарова

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В России изменились правила оформления виз, теперь для соискателей предусмотрено собеседование, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."Предусмотрена возможность проведения сотрудниками российских дипломатических представительств и консульских учреждений личного собеседования с иностранным гражданином на этапе рассмотрения его визовых документов", — сказала собеседница агентства.Это позволит более эффективно выявлять лиц, чье пребывание на территории России представляется нежелательным, а также контролировать въезд в страну граждан государств, представляющих повышенную миграционную опасность или характеризующихся нестабильной социально-политической обстановкой.На собеседовании претендент на визу может предоставить дополнительные документы: копии приглашений, контрактов, разрешений на работу, гарантийные письма, обратные билеты, а также подтвердить, что у него достаточно денег для пребывания в России."Эти подтверждения подлежат обязательному рассмотрению консульским сотрудником и должны быть приобщены к комплекту визовых документов иностранца", — подчеркнула Захарова.Указанные меры направлены на защиту интересов самого соискателя, оптимизацию процесса проверки подлинности представленных сведений, а также на противодействие незаконной миграции и недопущение использования территории России для нелегального проникновения в соседние страны.Кроме того, иностранцы теперь смогут подавать документы на российскую визу в третьих странах только при условии, что у них есть разрешение на проживание в них более 180 дней. Ранее этот срок был 90 дней.Как пояснила Захарова, сейчас эмиграционное законодательство некоторых стран допускает непрерывное временное пребывание иностранцев до 180 дней. Это создает нежелательные преференции гражданам государств, отказывающих в выдаче виз россиянам в третьих странах."Не исключаем возможности недобросовестного использования упомянутых миграционных правил третьих стран для получения российских виз гражданами иностранных государств, представляющих повышенную миграционную опасность или характеризующихся нестабильной социально-политической обстановкой, с целью затруднить условия проведения проверочных мероприятий для выявления сведений о возможной причастности к экстремистской деятельности или терроризму", — добавила Захарова.Она уточнила, что это требование не распространяется на иностранцев, которые в третьей стране обращаются за транзитной визой.Правительство накануне утвердило постановление с указанными изменениями. Как пояснила представитель МИД, этот документ устранил некоторые пробелы в правовом регулировании проверки соответствия заявленных иностранцем целей поездки в Россию и условий пребывания в ней его реальным намерениям при рассмотрении вопроса выдачи ему визы.

https://ria.ru/20240621/vizy-1954432786.html

https://ria.ru/20240801/putin-1963377045.html

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, мария захарова, общество