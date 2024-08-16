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МИД призвал Ярмыш* и Певчих* раскрыть, какими документами они обладают - РИА Новости, 16.08.2024
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15:50 16.08.2024 (обновлено: 15:54 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/zaharova-1966623991.html
МИД призвал Ярмыш* и Певчих* раскрыть, какими документами они обладают
МИД призвал Ярмыш* и Певчих* раскрыть, какими документами они обладают - РИА Новости, 16.08.2024
МИД призвал Ярмыш* и Певчих* раскрыть, какими документами они обладают
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что иноагенты Кира Ярмыш* и Мария Певчих* за годы своей деятельности не раскрыли, документами каких... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:50
2024-08-16T15:54
россия
мария захарова
кира ярмыш
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что иноагенты Кира Ярмыш* и Мария Певчих* за годы своей деятельности не раскрыли, документами каких стран обладают, и призвала их огласить эту информацию. Ярмыш* и Певчих* были внесены в перечень террористов и экстремистов, согласно появившейся в пятницу информации с сайта Росфинмониторинга. "Хотелось бы ещё от этих расследователей-террористов услышать информацию и о наличии у них видов на жительство или паспортов других стран. Столько лет не могут у самих себя "взломать" электронную почту или аккаунт, как это они или по их заказу делают в отношении других, чтобы рассказать всем, чьих будут", - написала Захарова в своем Telegram-канале. * Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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россия, мария захарова, кира ярмыш, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Мария Захарова, Кира Ярмыш, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
МИД призвал Ярмыш* и Певчих* раскрыть, какими документами они обладают

Захарова: Ярмыш и Певчих не раскрыли, документами каких стран обладают

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что иноагенты Кира Ярмыш* и Мария Певчих* за годы своей деятельности не раскрыли, документами каких стран обладают, и призвала их огласить эту информацию.
Ярмыш* и Певчих* были внесены в перечень террористов и экстремистов, согласно появившейся в пятницу информации с сайта Росфинмониторинга.
«
"Хотелось бы ещё от этих расследователей-террористов услышать информацию и о наличии у них видов на жительство или паспортов других стран. Столько лет не могут у самих себя "взломать" электронную почту или аккаунт, как это они или по их заказу делают в отношении других, чтобы рассказать всем, чьих будут", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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РоссияМария ЗахароваКира ЯрмышФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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