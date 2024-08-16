https://ria.ru/20240816/zaharova-1966623991.html

МИД призвал Ярмыш* и Певчих* раскрыть, какими документами они обладают

МИД призвал Ярмыш* и Певчих* раскрыть, какими документами они обладают - РИА Новости, 16.08.2024

МИД призвал Ярмыш* и Певчих* раскрыть, какими документами они обладают

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что иноагенты Кира Ярмыш* и Мария Певчих* за годы своей деятельности не раскрыли, документами каких... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T15:50

2024-08-16T15:50

2024-08-16T15:54

россия

мария захарова

кира ярмыш

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что иноагенты Кира Ярмыш* и Мария Певчих* за годы своей деятельности не раскрыли, документами каких стран обладают, и призвала их огласить эту информацию. Ярмыш* и Певчих* были внесены в перечень террористов и экстремистов, согласно появившейся в пятницу информации с сайта Росфинмониторинга. "Хотелось бы ещё от этих расследователей-террористов услышать информацию и о наличии у них видов на жительство или паспортов других стран. Столько лет не могут у самих себя "взломать" электронную почту или аккаунт, как это они или по их заказу делают в отношении других, чтобы рассказать всем, чьих будут", - написала Захарова в своем Telegram-канале. * Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240816/advokaty-1966614199.html

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россия, мария захарова, кира ярмыш, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)